Basket femminile, Venezia non segna, perde con Saragozza e dice addio ai playoff della Women Euroleague

Si è appena conclusa al Taliercio la sfida valevole per la terza giornata della seconda fase dell’Euroleague Women di basket femminile e in campo sono scese la Reyer Venezia e il Casademont Zaragoza. Un match decisivo per entrambe le formazioni, con le venete obbligate a vincere e ribaltare il -9 della gara di andata per potersi ancora giocarsi tutto contro il Fenerbahce nell’ultimo turno. Ecco come è andata.

Partono forti le spagnole, che nei primi minuti alzano un muro in difesa e dopo il canestro d’avvio di Matilde Villa mettono un parziale di 0-9 in 4’ di gioco. Saragozza che va sul 4-11, ma qui sono le spagnole a bloccarsi in attacco, mentre lentamente Venezia inizia a trovare la via del canestro per ricucire il gap e andare al primo stop sul 10-11, in un quarto da basse percentuali.

Scenario simile anche nel secondo quarto, con ancora una volta le ospiti che imbrigliano l’attacco veneto e con un altro parziale di 0-9 riallungano fino al +11. Prova a dare una scossa Awak Kuier con due canestri, ma è poco e, in un primo tempo dal 21,88% dal campo per Venezia, si va al riposo con Casademont avanti 16-25. Per Venezia, che come detto chiude con un 7/32 dal campo, 5 punti per Kuier e Smalls, mentre per le spagnole ci sono i 6 punti di Mariona Ortiz.

Prova a dare una scossa in attacco la Reyer a inizio ripresa in attacco, mentre la difesa è attenta e con un parziale di 7-0 riapre completamente i giochi al Taliercio dopo solo 1 minuto di gioco nella ripresa. Ma dopo la fiammata si torna alle percentuali del primo tempo, così dopo uno sbandamento Saragozza torna a correre, tiene a bada Venezia e va all’ultimo stop avanti 29-37.

Non cambia la musica nel quarto quarto, con la Reyer Venezia che riesce a trovare i primi punti solo dopo 5 minuti, mentre pur sbagliando molto le spagnole allungano ancora, andando in doppia cifra di vantaggio. Ricuce, parzialmente, la squadra veneta, ma non basta. E se era difficile fare, percentualmente, peggio che nei primi tre quarti, le due squadra ci riescono, chiudendo l’ultimo parziale per 10-7. Match segnato, dunque, dai troppi errori delle venete, che chiudono con il 25,81% dal campo, e Saragozza che si impone 39-44. Una sconfitta che significa addio alla corsa playoff di Venezia nella Women Euroleague.