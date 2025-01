Basket femminile, Schio-Campobasso big match della Serie A1

Si disputa domani la quindicesima giornata del massimo campionato femminile di basket e sui parquet del Belpaese sono tante le sfide interessanti, sia in chiave alta classifica sia per quel che riguarda la corsa ai playoff e alla salvezza. Ecco, dunque, cosa ci aspetta nel weekend.

Si parte dalla Sardegna, dove alle 15 il Banco di Sardegna Sassari ospita il Tortona, con le padrone di casa chiamate a trovare punti per staccare la zona playout della classifica ed entrare in quella playoff. Per le piemontesi, invece, la chance di consolidare la propria posizione e puntare alla top 4. A seguire sfida salvezza tra Battipaglia e Brixia Brescia, appaiate a Sassari proprio a cavallo della zona retrocessione e quella che vale i playoff.

Match d’alta classifica a Venezia, dove la Reyer ospita San Martino di Lupari. Le padrone di casa vogliono rimettere nel mirino la prima posizione, persa a favore di Schio, mentre le ospiti sognano un difficile colpaccio per continuare a risalire la china. Altra sfida salvezza quella tra l’Alpo e Faenza, in programma per domani, ma che è stata rinviata al 5 marzo prossimo.

Infine, big match di giornata quello tra le leader di classifica di Schio e Campobasso, attualmente terzo in classifica. Un match molto interessante per le padrone di casa per continuare la corsa in solitaria in vetta, mentre le ospiti vogliono confrontarsi con una delle regine della pallacanestro femminile italiana per capire realmente il proprio stato dell’arte.