Basket femminile, le migliori italiane della tredicesima giornata di A1: Scalia formidabile da tre, D’Alie trascina San Martino di Lupari

Ha preso il via il girone di ritorno del massimo campionato di basket femminile. Prosegue il duello a distanza tra Venezia e Schio, tanta la lotta alle loro spalle. Vediamo insieme chi sono le migliori azzurre di questa tredicesima giornata.

BASKET DONNE, LE MIGLIORI GIOCATRICI DEL TREDICESIMO TURNO DI SERIE A

Sara Scalia: Campobasso batte nettamente Tortona e la grande protagonista è l’esterno nativo del Minnesota. Le percentuali si erano un po’ sporcate negli ultimi tempi, in questo weekend arriva una prova da sharpshooter con 20 punti e 6/10 da tre, confermando le sue abilità da cecchino. Se entra in ritmo, può far male a tutti, anche in Nazionale.

Rae Lin D’Alie: colpaccio della Alama San Martino di Lupari che batte fuori casa la Geas Sesto San Giovanni e conquista una gran vittoria in ottica salvezza. Nel match in terra lombarda la playmaker tascabile, una vita in Italia tanto da vestire anche la maglia della Nazionale, è protagonista con 22 punti con 8/12 da due e 1/6 da tre oltre a 7 assisst e 8 rimbalzi, non comune per una giocatrice di 159 centimetri. Tanto, tantissimo cuore, e il quinto posto è vicino.

Martina Bestagno: Schio passeggia contro Battipaglia con le campane che soccombono con un pesantissimo 49-85. Le ospiti si fanno trascinare dai 23 punti di Salaun, ma anche la lunga sanremese ci mette il carico da novanta con una partita solidissima da 12 punti (e 5/9 complessivo al tiro) e 12 rimbalzi oltre a una stoppata, facendo valere la propria legge sotto le plance con una doppia doppia di rilievo.