Basket, delusione Trento. Sconfitta nel finale dal Bahcesehir Istanbul in EuroCup e seconda fase appesa a un filo

Si è appena conclusa alla Il T Quotidiano Arena di Trento la sfida valevole per la tredicesima giornata di EuroCup e sul parquet trentino sono scese in campo la Dolomiti Energia Trentino e i turchi del Bahcesehir Koleji Istanbul. Quasi un testacoda, con i padroni di casa che si presentavano da penultimi in classifica, con solo 4 vittorie all’attivo, e i turchi primi, con 10 successi e due soli ko. Ecco come è andata.

Parte subito in salita il match per Trento, con i turchi che piazzano subito un primo parziale di 2-11 e poi allungano ancora, scavallando metà primo quarto toccando il +16. Prova una reazione la squadra di casa che trova un parziale di 10-0 per rientrare in partita, anche se riallunga il Bahcesehir e si va al primo stop sul 14-24.

Continua a fare la lepre la squadra ospite, anche se nella prima metà del secondo quarto i ragazzi di Galbiati tengono comodamente in singola cifra il vantaggio del Bahcesehir. Torna a litigare col canestro, però, Trento nella seconda metà del periodo, non ne approfitta la squadra turca, che tocca al massimo il +11 e nel finale una tripla di Forray e una giocata da tre punti di Ford riavvicinano la Dolomiti Energia e si va al riposo sul 31-38.

Parte bene Trento nella ripresa, che con Lamb e Niang nella prima metà del terzo quarto trova un parziale di 14-7 che vuol dire parità, e match che riparte dal 45-45. Non si fermano i padroni di casa, che allungano il parziale e con la tripla di Ford passano in vantaggio. Ora match in grande equilibrio, anche se è Trento a guidare e si va all’ultimo stop sul 56-52.

Non si sblocca l’equilibrio a inizio ultimo quarto, con il Bahcesehir che ricuce e Trento che riallunga. Sale in cattedra Jordan Ford, che trova otto punti che valgono il +7 per la Dolomiti Energia, con 5 minuti da giocare. Reagisce la squadra ospite, controparziale di 6-0 e match di nuovo in equilibrio. E a 1’28” dalla sirena Jaleen Smith firma il sorpasso per i turchi, i padroni di casa non riescono a rispondere e finisce 69-73, con i 19 punti di Jordan Ford che non bastano.

Con cinque giornate ancora da giocare, dunque, diventa durissima la qualificazione per la squadra allenata da Paolo Galbiati, che con il ko di questa sera vede la zona qualificazione allontanarsi a ben tre vittorie. Servirebbe un finale di prima fase di EuroCup perfetto per Toto Forray e compagni, ma anche risultati favorevoli dagli altri campi.