Australian Open, Sinner allo scoglio Schoolkate, big match Berrettini-Rune. Sonego, che sfida con Fonseca

Quinta giornata degli Australian Open che vede completarsi i secondi turni: in campo la parte bassa al femminile e la parte alta al maschile. Parte alta che significa ritorno in campo di Jannik Sinner: il numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 troverà l’australiano Tristan Schoolkate, wild card che ha superato il primo turno contro Taro Daniel. Un avversario potente, che tira forte, che ha dei buoni fondamentali, ma che difficilmente potrà contenere il ritmo forsennato che costantemente impone l’altoatesino al palleggio.

La partita di cartello del giorno sarà quella tra Matteo Berrettini e Holger Rune: un confronto che lo scorso anno è andato in scena già due volte lo scorso anno e che ha visto il danese prevalere a Cincinnati e a Shanghai. Erano però condizioni diverse e soprattutto non c’è il fattore dei tre set su cinque: sappiamo che negli Slam il giocatore romano ha sempre tirato fuori il meglio, mentre l’ex numero 4 del mondo non sembra ancora al meglio e si è salvato al primo turno contro Zhang.

In campo scenderanno anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il torinese è chiamato a una sfida dal grande fascino contro Joao Fonseca: il brasiliano ha incantato tutto il mondo del tennis battendo al primo turno Andrey Rublev con una prestazione eccezionale e l’italiano dovrà cercare di fare il suo, di tenerlo a bada e di esprimersi al meglio, sperando in peccati di gioventù dall’altra parte della rete. Musetti invece trova Denis Shapovalov in un match che oppone due giocatori che colpiscono benissimo, dal rovescio a una mano, ma, specialmente il canadese, estremamente discontinuo.

Al femminile è tempo di secondo turno anche per Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti: la toscana giocherà sulla Rod Laver Arena dopo il match di Jannik Sinner contro la messicana Renata Zarazua in un match che sulla carta non dovrebbe crearle troppi fastidi. Equilibrato il match della romagnola contro la rumena Jacqueline Cristian, ma sullo slancio del successo contro Azarenka può ambire a raggiungere per la seconda volta il terzo turno in uno Slam.