Australian Open, Djokovic e Alcaraz in azione. Passaro per continuare il sogno e i doppi…

Il diario di bordo segna day-4 a Melbourne. Nella terra dei canguri si sono possono vivere le quattro stagioni in 24 ore ed è necessario adattarsi. È quanto ha dovuto fare Francesco Passaro che nel giro di poche ore si è trasformato da primo lucky loser a qualificato nel secondo turno di uno Slam. Certo, un colpo di “Kappa” c’è stato vista la defezione di Fabio Fognini e il problema fisico di Grigor Dimitrov, ma l’umbro era lì pronto a raccogliere.

Domani si tornerà a giocare e dall’altra parte della rete ci sarà il francese Benjamin Bonzi, uno assiduo come Passaro alla frequentazione del circuito Challenger. Se si fa un discorso di classifica e di esperienza a livello ATP, il transalpino parte coi favori del pronostico, ma nell’Happy Slam le cose non vanno mai date troppo per scontate.

Il perugino sarà l’unico rappresentante del Bel Paese in singolare e l’attenzione si sposterà in doppio con l’esordio delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini e di Andrea Vavassori e Simone Bolelli, freschi di successo nell’ATP di Adelaide e finalisti nel 2024 in questo Major, dove sono state poste le basi di un’annata da ricordare.

Ci si vorrà riprovare perché l’appetito vien mangiando. Approccio che hanno soprattutto grandi campioni come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il sorteggio del 9 gennaio ha prefigurato un loro incrocio nei quarti di finale e quindi, nell’eventualità, ne rimarrà soltanto uno. Non bisogna però mettere il carro davanti ai buoi come si suol dire e quindi Nole e Carlitos sono attesi a un secondo turno sulla carta agevole: il serbo affronterà il portoghese Jaime Faria, giocatore proveniente dalle qualificazioni, mentre il funambolo di Murcia sfiderà il focoso giapponese Yoshihito Nishioka.

In tutto questo non vanno dimenticati i ritorni in campo di Alexander Zverev, opposto al solido spagnolo Pedro Martinez, mentre la due-volte vincitrice di questo torneo, Aryna Sabalenka, affronterà la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e non ci dovrebbero essere interruzioni lungo il percorso.