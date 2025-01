Australian Open, Alcaraz ha il tabellone più duro. Vecchie conoscenze in arrivo per Sinner

Entrano sempre più nel vivo gli Australian Open 2025: il tabellone del primo Slam della stagione è allineato ai quarti di finale e i percorsi per i big coinvolti al maschile sono decisamente diversi per avversari e livello di difficoltà da qui fino alla finale. Già alla vigilia il tabellone più tosto sembrava quello di Carlos Alcaraz e così si sta confermando.

Lo spagnolo ai quarti di finale ha infatti di fronte il grande scoglio Novak Djokovic: sarà una sfida nel quale il murciano alla vigilia parte favorito, ma contro un avversario che sembra presentare un livello di gioco superiore rispetto allo scorso anno. Nole, dopo aver concesso un set a Basavareddy e a Faria nei primi due turni, ha decisamente convinto fra terzo e quarto turno contro Machac e Lehecka, vincendo entrambi i match in tre set. La condizione fisica sembra buona, le energie spese non sono tante e il gioco convince di più rispetto allo scorso anno: il serbo può giocarsela contro un Alcaraz che appare comunque in forma.

Anche in caso di passaggio del turno, la semifinale sarebbe ancora durissima per Alcaraz che affronterebbe molto probabilmente Alexander Zverev: il tedesco dovrebbe sbarazzarsi di Tommy Paul e già in passato ha dato fastidio allo spagnolo, battendolo l’ultima volta alle ATP Finals, ma anche nei quarti di finale proprio agli Australian Open dello scorso anno. Un percorso pieno di insidie e di ostacoli quindi per l’iberico verso l’eventualità del primo titolo della carriera a Melbourne.

Sulla carta è più apparecchiata la strada di Jannik Sinner che, dopo gli affanni fisici dell’ottavo di finale contro Holger Rune, troverà un giocatore che ha battuto nove volte su nove come Alex de Minaur. Da verificare sarà principalmente l’aspetto fisico, contro un giocatore che della corsa e della resistenza fa il suo punto di forza. Semifinale che poi sarebbe o un derby con l’amico Lorenzo Sonego o una sfida contro una vecchia conoscenza come Ben Shelton: 4-1 i precedenti, ma il giocatore di Atlanta vinse a Shanghai lo scorso anno e spesso ha messo in grande difficoltà l’azzurro, almeno per un set.

Finale più probabile che resta quella tra Sinner e Alcaraz, ma tante sono le incognite verso questo possibile incrocio, specialmente dalla parte dello spagnolo.