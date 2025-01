Australian Open 2025, Lucia Bronzetti: “Brava a gestire i momenti più delicati del secondo set”

Lucia Bronzetti ha esordito con una vittoria di peso agli Australian Open 2025 di tennis: l’azzurra, infatti, ha battuto la bielorussa Victoria Azarenka con lo score di 6-2 7-6 (2) in due ore e sei minuti di gioco, ed al secondo turno affronterà la romena Jaqueline Cristian, contro la quale ha vinto l’ultima sfida, giocata lo scorso anno a Guangzhou, dopo aver perso i primi quattro scontri diretti.

L’analisi a caldo dell’azzurra in conferenza stampa: “Forse questo, insieme a quello con Krejcikova agli US Open 2023, è sicuramente uno dei risultati migliori, nonché una delle partite più belle. Forse non ci credevo neanche io tanto di poter vincere, e speravo di fare una bella partita, di potermi agganciare il più possibile al suo livello. Sono entrata in campo e sono partita molto bene, forse nemmeno lei se lo aspettava tanto, infatti sono riuscita ad andare subito sopra, poi lei ha alzato il livello, ha sbagliato meno, però sono stata brava a gestire quei momenti più delicati nel secondo e riuscire a portare a casa il match in due set. Oggi ho servito molto bene, soprattutto la prima, quando andavo vicino agli angoli le facevo male. Questo match è andato bene“.

Molto importante il game vinto dall’azzurra sul 4-4 del secondo set, durato 20 punti, dopo aver annullato tre palle break: “E’ stato un gioco fondamentale, essere riuscita a portarlo a casa anche per il morale ha fatto tanto, perché se avessi subito il break lì poi sarei stata vicina a perdere il secondo set. Sono riuscita a stare lì anche nei momenti in cui era un po’ più difficile, in cui mi veniva da lamentarmi. Ho provato a pensare: ‘Gioca punto su punto, e più tempo riesci a stare lì attaccata e più migliori’. Hai la possibilità di vincere se giochi ogni punto e non ti lamenti“.

L’azzurra è in un buon momento negli ultimi mesi: “Anche aver vinto la Billie Jean King Cup in quel modo, essendo riuscita a portare a casa quei due punti fondamentali, a livello di fiducia è stato molto importante. Devo dire che mi sento migliorata dalla metà dell’anno scorso anche mentalmente, nel gestire i momenti difficili, i momenti di tensione. Ora ogni tanto i dubbi vengono, però forse ho un po’ più di esperienza nel saperli gestire, nel saper affrontare i momenti delicati, dove ti vengono le paure, le tensioni. Anche oggi, sono entrata in campo e magari non credevo di poter vincere, con quella esuberanza che forse altre giocatrici hanno, però entro in campo per fare il mio, per poter mettere in difficoltà l’avversaria, poi quando sono lì e gioco bene ci credo più di prima“.

Gli aspetti su cui Bronzetti ha lavorato durante la preparazione: “Tanto sui colpi di inizio gioco, che era l’aspetto in cui facevo più fatica, quindi mettere una percentuale di prime alta e più vicino alle righe, quindi più precisa, ed in più anche l’uscita dal servizio, che è ancora da migliorare. Io faccio un po’ fatica, però oggi con un’avversaria che rispondeva così bene mi è servito tanto“.

Sul cammino nel torneo: “Adesso ogni partita è dura. Qui siamo allo Slam, quindi chi va avanti gioca bene, e sicuramente battere una testa di serie poi ti avvantaggia nel secondo turno, anche se c’è da giocare ogni partita. Ogni partita ha le sue difficoltà, chi per un verso e chi per l’altro, quindi sono contenta di essere al secondo turno e cercherò di preparare al meglio il match per andare avanti“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini