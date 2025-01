Lucia Bronzetti firma l’impresa agli Australian Open: battuta Azarenka in due set!

Straordinaria Lucia Bronzetti! La prima gioia azzurra degli Australian Open 2025 arriva dalla tennista romagnola, che supera in due set la bielorussa Victoria Azarenka, testa di serie numero ventuno, con il punteggio di 6-2 7-6 dopo due ore e sei minuti di gioco. Davvero una prestazione eccezionale quella dell’azzurra, che ottiene una vittoria davvero prestigiosa e che prosegue il nuovo anno dopo aver terminato quello precedente con lo splendido trionfo da protagonista con l’Italia in Billie Jean King Cup.

Bronzetti ha messo a segno ben otto ace, vincendo il 66% dei punti quando ha servito la prima. Sono otto le palle break concesse, ma sono anche sei quelle annullate. Stesso numero per i vincenti (ventinove per parte), mentre Azarenka è sicuramente stata molto più fallosa, visto che ha commesso trentasette errori non forzati contro i ventuno dell’azzurra.

Inizio di partita straordinario di Bronzetti. La tennista romagnola sfrutta il nervosismo in avvio di Azarenka e trova il break nel secondo e nel quarto gioco, portandosi addirittura sul 5-0. Nel settimo game l’azzurra non riesce a sfruttare cinque set point e alla fine cede il servizio alla seconda palla break. Bronzetti chiede anche il medical timeout al termine del game per un problema all’adduttore. Per fortuna è solo una leggera preoccupazione, perchè al rientro in campo l’azzurra conquista un altro break e vince il set per 6-2.

I primi due game del secondo set scorrono via, poi Bronzetti riesce ad annullare una palla break nel terzo gioco. Azarenka, però, mette pressione alla romagnola in risposta ed alla fine riesce ad ottenere il break nel quinto game. Bronzetti ha una fantastica reazione nell’ottavo gioco e alla seconda occasione si procura il controbreak. Il nono game è incredibile, con Lucia che annulla tre palle break ed alla fine tiene un infinito turno di servizio. Il set scivola al tie-break, dove Bronzetti domina per 7-2 e si regala una delle vittorie più belle della sua carriera.

La numero 78 del mondo affronterà ora al secondo turno la vincente del match tra la rumena Jaqueline Cristian e la croata Petra Martic. Senza alcun dubbio è una grande occasione per Bronzetti per spingersi per la seconda volta in carriera al terzo turno di uno Slam, dopo averlo già fatto agli US Open nel 2023.