Australian Open 2025: la corsa alle teste di serie. Berrettini fuori dai 32 a meno di forfait

A Melbourne l’edizione 2025 degli Australian Open di tennis si disputerà da domenica 12 a domenica 26 gennaio: per il sorteggio sarà determinante il ranking ATP che verrà rilasciato lunedì 6 gennaio, poiché sarà quello utilizzato per definire le 32 teste di serie del tabellone maschile.

L’Italia potrà contare sul numero 1, Jannik Sinner, mentre alle sue spalle Lorenzo Musetti ad Hong Kong lotterà per entrare tra i primi 16 della classifica mondiale, posizione che dovrebbe garantire un accoppiamento teorico più morbido nell’eventuale terzo turno (contro un tennista compreso tra il numero 17 ed il 24).

Certi dello status di testa di serie i tennisti fino al numero 30, sono in bilico le posizioni del transalpino Giovanni Mpetshi Perricard e dell’azzurro Flavio Cobolli, i quali non possono ancora dirsi aritmeticamente certi di essere protetti dal seeding nel primo Slam stagionale.

Il tennista azzurro, impegnato nella United Cup, occupa la 32ma posizione virtuale, l’ultima utile per l’ingresso tra le teste di serie, a meno di forfait, che al momento non sono ancora giunti: sono tre gli avversari dai quali Cobolli deve guardarsi per non essere beffato in volata.

Potrebbero ancora scavalcarlo, infatti, il cileno Nicolas Jarry, il quale però per superare l’azzurro dovrebbe almeno arrivare in finale a Brisbane (a patto che Cobolli non vinca ancora a Sydney), ed il lusitano Nuno Borges, il quale a sua volta dovrebbe centrare l’ultimo atto ad Hong Kong.

Potrebbe però esserci anche una lotta fratricida tra connazionali, in quanto è in corsa per il 32° posto anche l’altro azzurro Matteo Arnaldi, chiamato però a vincere il torneo di Brisbane per continuare a nutrire speranze, legate però anche ai risultati dei diretti avversari appena citati.

Matteo Berrettini, invece, eliminato all’esordio a Brisbane, non rientrerà tra le 32 teste di serie e fin dal primo turno a Melbourne potrà incontrare giocatori protetti dal seeding: l’azzurro è attualmente 35° nel ranking virtuale e deve sperare in almeno tre forfait per rientrare tra i primi 32.