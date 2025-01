Australian Open 2025, il tabellone di Bolelli/Vavassori in doppio. Possibile derby azzurro al secondo turno, Bopanna torna sulla loro strada

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno iniziato nel modo migliore il loro 2025. Pronti via e subito il titolo ad Adelaide, battendo i campioni delle ultime ATP Finals Kevin Kravietz e Tim Puetz e mettendosi in tasca il loro quarto titolo da quando hanno iniziato la loro collaborazione battendo coppie di gran livello. Un buon viatico per arrivare con il sorriso all’Australian Open, dove difendono la finale dello scorso anno. E lo faranno da terza testa di serie del tabellone.

I due azzurri sono inseriti nella parte superiore del tabellone, la stessa di Marcelo Arevalo e Mate Pavic. La prima partita dei due azzurri sarà contro un’altra coppia tedesca, quella composta da Constantin Frantzen ed Hendrik Jebens; i due rappresentano un ostacolo insidioso, avendo raggiunto i quarti di finale nell’ultimo Wimbledon, ma non insormontabile in vista di un possibile derby al secondo turno con Marco Bortolotti e Flavio Cobolli, che affronteranno Diego Hidalgo accompagnato dall’altro azzurro Luciano Darderi.

Agli eventuali ottavi di finale si potrebbe riavere tre quarti della finale dello scorso anno. Poiché con la testa di serie numero 14 c’è Rohan Bopanna, non più accompagnato da Matthew Ebden con cui ha interrotto la collaborazione, ma da Nicolas Barrientos; per loro avanzare fino a questo punto non dovrebbe essere così complicato, ai quarti invece i favoriti sono Nikola Mektic e Michael Venus, ma occhio anche alle teste di serie numero 12, Jamie Murray e John Peers.

Con questa strada si arriverebbe in semifinale, con i soliti Marcelo Arevalo e Mate Pavic come scogli maggiori dall’alto del numero 1 del ranking dedicato, ma con un occhio di riguardo anche per gli argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni. Con il croato ed il salvadoregno sarebbe la rivincita dopo…Adelaide, battuti anche loro in semifinale. Replicare la finale sarebbe una impresa non da poco, con la coppia latina Marcel Granollers/Horacio Zeballos a presidiare quella zona. Ma ci sono coppie da non sottovalutare, come Heliovaara/Patten, che alle Finals hanno sorpreso in molti, quella di nuova generazione Ebden/Vliegen e di nuovo il duo tedesco Krawietz/Puetz, forse sul cemento i più forti. E con il successo su di loro di poche ore fa, Simone e Andrea arrivano con un bel boost di fiducia.