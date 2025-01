Australian Open 2025: il sorteggio ideale e quello peggiore per Sinner. Tutte le ipotesi turno per turno

Giovedì 9 gennaio (ore 04:30 italiane) andrà in scena la cerimonia del sorteggio dei tabelloni uomini e donne degli Australian Open 2025. Si definirà il percorso nel main draw del primo Slam della stagione e le attese non mancano di certo per quanto concerne il destino di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, campione in carica, vorrà confermare il titolo dell’anno scorso e dare un’ulteriore dimostrazione di superiorità.

Il pusterese è consapevole delle difficoltà di un percorso che potrebbe essere irto di difficoltà. Sinner, testa di serie n.1, nella peggiore delle ipotesi potrebbe affrontare prima dell’atto conclusivo sia lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del seeding), in semifinale, che il serbo Novak Djokovic (testa di serie n.7) nei quarti di finale.

L’iberico, vittorioso come Jannik di due Slam l’anno passato, non ha avuto la stessa straordinaria continuità dell’altoatesino, ma negli scontri diretti con l’azzurro ha sempre vinto nel 2024. Per quanto concerne Nole, il nuovo sodalizio tecnico con Andy Murray potrebbe dargli nuove motivazioni, in un torneo che l’asso nativo di Belgrado è stato in grado di far proprio in ben 10 circostanze.

Di seguito cosa prevede il regolamento del sorteggio e quali potrebbero essere i vari scenari per il n.1 ATP in vista dell’inizio del Major, previsto domenica 12 gennaio:

REGOLAMENTO SORTEGGIO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie e aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, e ai numeri tra il 13 e il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 e il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, e infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN 2025

1. Jannik Sinner (Italia)

2. Alexander Zverev (Germania)

3. Carlos Alcaraz (Spagna)

4. Taylor Fritz (USA)

5. Daniil Medvedev (Russia)

6. Casper Ruud (Norvegia)

7. Novak Djokovic (Serbia)

8. Alex de Minaur (Australia)

9. Andrey Rublev (Russia)

10. Grigor Dimitrov (Bulgaria)

11. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

12. Tommy Paul (USA)

13. Holger Rune (Danimarca)

14. Ugo Humbert (Francia)

15. Jack Draper (Gran Bretagna)

16. Lorenzo Musetti (Italia)

17. Frances Tiafoe (USA)

18. Hubert Hurkacz (Polonia)

19. Karen Khachanov (Russia)

20. Arthur Fils (Francia)

21. Ben Shelton (USA)

22. Sebastian Korda (USA)

23. Alejandro Tabilo (Cile)

24. Jiri Lehecka (Cechia)

25. Alexei Popyrin (Australia)

26. Tomas Machac (Cechia)

27. Jordan Thompson (Australia)

28. Sebastian Baez (Argentina)

29. Felix Auger-Aliassime (Canada)

30. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia)

31. Francisco Cerundolo (Argentina)

32. Flavio Cobolli (Italia)

SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2025 JANNIK SINNER

1° turno peggiore contro Matteo Berrettini/Jakub Mensik/Gael Monfils/Nick Kyrgios/Reilly Opelka.

2° turno peggiore contro gli stessi avversari citati precedentemente, tenendo conto che non parliamo di teste di serie: Matteo Berrettini/Jakub Mensik/Gael Monfils/Nick Kyrgios/Reilly Opelka.

3° turno peggiore contro Felix Auger-Aliassime/Giovanni Mpetshi Perricard/Alexei Popyrin/Tomas Machac

Ottavo di finale ideale: Lorenzo Musetti, se si considerano le teste di serie.

Ottavo di finale peggiore: Holger Rune, se si considerano le teste di serie.

Quarto di finale ideale: Alex de Minaur/Casper Ruud, se si considerano le teste di serie.

Quarto di finale peggiore: Novak Djokovic, se si considerano le teste di serie.

Semifinale migliore: Taylor Fritz, se si considerano le teste di serie.

Semifinale peggiore: Carlos Alcaraz, se si considerano le teste di serie.

Finale migliore: Taylor Fritz/Alexander Zverev, se si considerano le teste di serie.

Finale peggiore: Carlos Alcaraz/Novak Djokovic, se si considerano le teste di serie.

SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 9 gennaio 2025 (orario italiano)

Ore 04.30: sorteggio tabelloni principali singolare maschile e femminile Australian Open 2025