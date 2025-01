Australian Open 2025: il programma di domani (18 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Domani, sabato 18 gennaio, andrà in scena la settima giornata degli Australian Open 2025. Siamo ormai prossimi alla seconda settimana dello Slam di Melbourne e si definirà il quadro dei qualificati agli ottavi di finale nel tabellone di singolare maschile e femminile. In casa Italia, saranno 4 gli azzurri a scendere in campo.

Jannik Sinner, n.1 del mondo, giocherà contro lo statunitense Marcos Giron. Dopo aver fatto più fatica del previsto contro l’australiano Tristan Schoolkate, l’altoatesino spera di elevare il livello contro l’americano, tennista molto preparato dal punto di vista fisico e in grado di tirare particolarmente forte. Tra gli uomini, protagonisti anche Lorenzo Musetti opposto all’altro americano Ben Shelton e Lorenzo Sonego che se la vedrà contro l’ungherese Fabian Marozsan. Tra le donne, Jasmine Paolini vorrà dare seguito al proprio incedere, opposta all’ucraina Elina Svitolina.

Allargando gli orizzonti, fari puntati sul n.4 del mondo, Taylor Fritz, protagonista finora di un percorso netto e senza perdere alcun set. Il californiano giocherà contro l’eterno Gael Monfils e vedremo se il francese saprà estrarre dal cilindro un’altra prestazione di rilievo. Nel tabellone femminile, affascinante l’incrocio tra la n.2 del mondo Iga Swiatek e la britannica Emma Raducanu.

La settima giornata degli Australian Open 2025, di scena domani (sabato 18 gennaio), sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali degli italiani.

AUSTRALIAN OPEN 2025

Sabato 18 gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

E. Raducanu GBR vs (2) I. Swiatek POL

(31) F. Cerundolo ARG vs (8) A. de Minaur AUS (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) J. Sinner ITA vs M. Giron USA

(19) M. Keys USA vs (10) D. Collins USA

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(8) E. Navarro USA vs O. Jabeur TUN

(4) T. Fritz USA vs G. Monfils FRA (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(28) E. Svitolina UKR vs (4) J. Paolini ITA

M. Kecmanovic SRB vs (13) H. Rune DEN

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Michelsen USA vs (19) K. Khachanov RUS

(6) E. Rybakina KAZ vs (32) D. Yastremska UKR (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(21) B. Shelton USA vs (16) L. Musetti ITA (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) T. Schoolkate AUS / (WC) A. Walton AUS vs A. Krajicek USA / R. Ram USA

(24) Y. Putintseva KAZ vs (9) D. Kasatkina RUS (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

C. Moutet FRA vs (Q) L. Tien USA (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

(WC) M. Inglis AUS / (WC) J. Kubler AUS vs (4) T. Townsend USA / (4) H. Nys MON

J. Ostapenko LAT / J. Salisbury GBR vs (2) E. Routliffe NZL / (2) M. Venus NZL

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(15) H. Nys MON / (15) E. Roger-Vasselin FRA vs I. Dodig CRO / S. Mansouri TUN

(6) E. Mertens BEL / (6) E. Perez AUS vs TBD (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(15) B. Haddad Maia BRA vs V. Kudermetova RUS (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

J. Duckworth AUS / A. Vukic AUS vs (WC) L. Saville AUS / (WC) L. Tu AUS (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

T. Machac CZE / Z. Zhang CHN vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) M. Xu GBR vs (WC) A. Beck AUS

(LL) E. Lys GER vs J. Cristian ROU (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

L. Sonego ITA vs F. Marozsan HUN

(1) E. Jones AUS vs (Q) A. Lizunova RUS

C. Hewitt AUS vs (Q) M. Kim KOR (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) N. Goto JPN vs L. Tagger AUT

(4) J. Kennedy USA vs (WC) D. Jovanovski AUS

K. Efremova FRA vs R. Alame AUS

(WC) J. Sibai AUS vs (Q) S. Tsujioka JPN

(3) E. Perez AUS / (3) K. Krawietz GER vs L. Kichenok UKR / S. Doumbia FRA

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) K. Mladenovic FRA / (9) S. Zhang CHN vs P. Stearns USA / L. Stefani BRA

H. Dart GBR / D. Parry FRA vs (5) H. Chan TPE / (5) L. Kichenok UKR

(10) J. Salisbury GBR / (10) N. Skupski GBR vs A. Goransson SWE / S. Verbeek NED (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(1) S. Errani ITA / (1) A. Vavassori ITA vs (WC) D. Aiava AUS / (WC) O. Jasika AUS

TBD vs L. Bronzetti ITA / A. Kalinina UKR

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Berge Nourescu ROU vs (13) M. Kouame FRA

S. Arends NED / L. Johnson GBR vs (16) S. Doumbia FRA / (16) F. Reboul FRA (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

E. Cocciaretto ITA / L. Samsonova RUS vs TBD (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(13) S. Gille BEL / (13) J. Zielinski POL vs G. Jacq FRA / O. Luz BRA

S. Gonzalez MEX / L. Miedler AUT vs (11) J. Cash GBR / (11) L. Glasspool GBR

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Vasami ITA vs J. Mackenzie GER

C. Doig RSA vs O. Milic SRB

E. Bennemann GER vs (12) A. Kovackova CZE

(Q) T. Sickenberger GER vs (16) A. Vasilev BUL

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Inisan FRA vs (Q) Y. Perapekhina BLR

T. Frodin USA vs N. Leme Da Silva BRA

R. Senthil Kumar IND vs (7) O. Paldanius FIN

(WC) E. Domingo AUS vs L. Hede SWE

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(15) M. Buchnik ISR vs V. Barros BRA

S. Fajmonova CZE vs (5) T. Kostovic SRB

K. Bennani MAR vs (Q) M. Ceban GBR

(6) K. Penickova USA vs K. Yodpetch THA

E. Pleshivtsev RUS vs R. Tabata JPN

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) M. Exsted USA vs (WC) C. Kose AUS

N. Balaji IND / M. Reyes-Varela MEX vs N. Borges POR / F. Cabral POR (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(7) N. Lammons USA / (7) J. Withrow USA vs A. Behar URU / R. Galloway USA (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

TBD vs (16) L. Fernandez CAN / (16) N. Kichenok UKR

(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs N. Melichar-Martinez USA / R. Galloway USA

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Konjikusic SRB vs M. Iyengar USA

L. Miguel BRA vs (8) H. Bernet SUI

Y. Wang CHN vs B. Zeltina LAT

(1) J. Kumstat CZE vs M. Dussault USA

(SE) A. Oana ROU vs (2) M. Stojsavljevic GBR

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) Y. Qu CHN vs D. Simionescu ROU

(WC) N. Tomizawa JPN vs H. Gokpinar TUR

L. Nilsson SWE vs (13) V. Valdmannova CZE

Z. Nurlanuly KAZ vs (WC) N. Baker AUS

(12) A. De Marchi ITA vs N. Johnston USA