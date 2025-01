Australian Open 2025: il programma di domani (14 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Domani, martedì 14 gennaio, andrà in scena sui campi di Melbourne Park la terza giornata di incontri degli Australian Open 2025. Il primo Slam della stagione entra sempre più nel vivo e in casa Italia saranno sette i rappresentanti del Bel Paese a rispondere all’appello.

L’unica giocatrice sarà Jasmine Paolini. La n.4 del mondo farà il proprio esordio contro la qualificata Wei sulla Margaret Court Arena. La Kia Arena, invece, sarà teatro del confronto tra Matteo Berrettini e il britannico Cameron Norrie e soprattutto del derby tricolore tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti.

Sul campo-6 Lorenzo Sonego affronterà il vincitore di questo torneo nel 2014, ovvero lo svizzero Stan Wawrinka (wild-card), mentre sul campo-7 Flavio Cobolli sarà chiamato al difficile match contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. A chiudere il cerchio in casa Italia, la partita tra Luca Nardi e il canadese Gabriel Diallo.

Guarda gli Australian Open 2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La terza giornata degli Australian Open 2025, di scena domani (lunedì 13 gennaio), sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali degli italiani.

AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 14 gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(8) E. Navarro USA vs P. Stearns USA

(WC) K. Samrej THA vs (5) D. Medvedev RUS (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

B. van de Zandschulp NED vs (8) A. de Minaur AUS

V. Kudermetova RUS vs O. Gadecki AUS

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

Z. Zhang CHN vs (13) H. Rune DEN

(6) E. Rybakina KAZ vs (WC) E. Jones AUS

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) S. Wei CHN vs (4) J. Paolini ITA

(9) A. Rublev RUS vs (Q) J. Fonseca BRA

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

V. Tomova BUL vs (9) D. Kasatkina RUS

(4) T. Fritz USA vs J. Brooksby USA

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)

(19) M. Keys USA vs A. Li USA

(25) A. Popyrin AUS vs C. Moutet FRA

(Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Berrettini ITA vs C. Norrie GBR

(13) A. Kalinskaya RUS vs (Q) K. Birrell AUS

M. Arnaldi ITA vs (16) L. Musetti ITA

R. Marino CAN vs (22) K. Boulter GBR

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(15) B. Haddad Maia BRA vs (Q) J. Riera ARG

(18) H. Hurkacz POL vs T. Griekspoor NED

(21) B. Shelton USA vs B. Nakashima USA

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

A. Kalinina UKR vs O. Jabeur TUN

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(26) E. Alexandrova RUS vs E. Raducanu GBR

G. Monfils FRA vs (30) G. Mpetshi Perricard FRA

R. Hijikata AUS vs (Q) M. Krueger USA

C. Osorio COL vs (31) M. Sakkari GRE

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Kecmanovic SRB vs D. Lajovic SRB

V. Gracheva FRA vs C. McNally USA

O. Danilovic SRB / A. Potapova RUS vs (5) H. Chan TPE / (5) L. Kichenok UKR

R. Bautista Agut ESP vs D. Shapovalov CAN

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

X. Wang CHN vs J. Grabher AUT

B. Coric CRO vs (Q) C. Garin CHI

D. Kovinic MNE vs L. Sun NZL

L. Sonego ITA vs (WC) S. Wawrinka SUI

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Mannarino FRA vs (19) K. Khachanov RUS

N. Parrizas Diaz ESP vs (WC) I. Jovic USA

(24) Y. Putintseva KAZ vs E. Avanesyan ARM

T. Etcheverry ARG vs (32) F. Cobolli ITA

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Carle ARG vs A. Anisimova USA

C. Ugo Carabelli ARG vs (Q) L. Tien USA

A. Pavlasek CZE / J. Rojer NED vs R. Arneodo MON / A. Cazaux FRA

P. Carreno Busta ESP vs (Q) K. Majchrzak POL

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Diallo CAN vs L. Nardi ITA

I. Begu ROU vs (Q) E. Ruse ROU

A. Moratelli ITA / K. Piter POL vs M. Andreeva RUS / D. Shnaider RUS

M. Giron USA vs Y. Hanfmann GER

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Zheng CHN vs E. Andreeva RUS

(31) F. Cerundolo ARG vs A. Bublik KAZ

(WC) S. Zhang CHN vs M. Kessler USA

(Q) T. Boyer USA vs F. Coria ARG

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Blinkova RUS / F. Wu TPE vs J. Burrage GBR / C. Tauson DEN

M. Sherif EGY vs (32) D. Yastremska UKR

F. Diaz Acosta ARG vs Z. Bergs BEL

T. Townsend USA vs R. Zarazua MEX

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Bondar HUN vs Y. Wang CHN

P. Martinez ESP / J. Munar ESP vs (14) N. Barrientos COL / (14) R. Bopanna IND

F. Comesana ARG vs D. Altmaier GER

(WC) T. Gibson AUS / (WC) M. Joint AUS vs (16) L. Fernandez CAN / (16) N. Kichenok UKR

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD, Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Diretta testuale: OA Sport (match italiani)