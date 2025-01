Australian Open 2025, Errani/Vavassori eliminati negli ottavi di finale del doppio misto

Cade la coppia testa di serie numero 1 del tabellone di doppio misto agli Australian Open 2025 di tennis: gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori vengono sconfitti negli ottavi di finale dai britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten per 6-3 6-4 in un’ora e dieci minuti di gioco. Saranno loro ad affrontare ai quarti la vincente del match Khromacheva/Withrow-Hsieh/Zielinski, in programma domani.

Nel primo set gli azzurri trovano per primi il break nel terzo game, portandosi sul 15-40 e spuntandola al deciding point, ma i britannici operano l’immediato controbreak. Errani e Vavassori vanno ancora sul 15-40 nel quinto game, ma questa volta il punto decisivo sorride a Nicholls e Patten. La scena si ripete ancora nel settimo gioco, con gli azzurri avanti 30-40, e così la coppia italiana viene punita, facendosi rimontare dal 40-15 nell’ottavo gioco e cedendo la battuta al punto decisivo. I britannici non concedono più nulla agli azzurri e chiudono sul 6-3 in 36′.

Molto più lineare l’andamento della seconda frazione, con i servizi a dominare per larghi tratti: nei primi sei game, infatti, sono appena quattro in tutto i punti vinti in risposta. Nel settimo game, però, si ripete la scena già vista nel primo parziale, con gli azzurri avanti 40-15, che si fanno rimontare, cedendo la battuta ai deciding point. Nei due seguenti turni al servizio i britannici concedono appena un quindici ad Errani e Vavassori, andando a vincere senza patemi sul 6-4 in 34′.

Le statistiche indicano come nei momenti decisivi i britannici siano stati più pragmatici, annullando 7 delle 8 palle break concesse e convertendone invece 3 delle 4 avute a disposizione. Nicholls e Patten fanno meglio sia in termini di vincenti, 34 contro 26, sia in quanto a gratuiti concessi, 9 contro 11. La coppia britannica vince nel complesso 58 punti contro i 46 degli azzurri, facendo la differenza in termini di resa con la prima, avendo conquistato l’83% dei punti contro il 65% portato a casa dalla coppia italiana.