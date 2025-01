ATP Brisbane 2025, Djokovic accede ai quarti. Arnaldi eliminato, avanti ancora Mpetshi-Perricard

Si sono delineati i match dei quarti di finale dell’ATP di Brisbane. Continua il suo cammino Novak Djokovic, alla sua seconda affermazione consecutiva nel 2025. Il nativo di Belgrado si è imposto in due set con un duplice 6-3 in un’ora e un quarto di gioco.

Non sarà Matteo Arnaldi il prossimo avversario di Djokovic. Infatti il tennista ligure si è fermato agli ottavi a Brisbane, perdendo un match molto combattuto contro l’americano Reilly Opelka. Lo statunitense si è imposto in due tie-break, con i rimpianti dell’azzurro soprattutto nel primo, chiuso 11-9 in favore di Opelka.

Dopo il successo contro Kyrgios, il francese Giovanni Mpetshi-Perricard ottiene un’altra bella vittoria contro l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero quattro, con un doppio 6-4, dopo un’ora e mezza di gioco.

Adesso il transalpino se la vedrà con il ceco Jakub Mensik in un match tra due dei giocatori che possono svoltare definitivamente nel 2025. Mensik ha sconfitto nettamente il serbo Dusan Lajovic per 6-3 6-2.

RISULTATI ATP BRISBANE (2 GENNAIO)

Mensik (Cze) b. Lajovic (Srb) 6-3 6-2

Opelka (Usa) b. Arnaldi (Ita) 7-6 7-6

Mpetshi-Perricard (Fra) b. Tiafoe (Usa) 6-4 6-4

Djokovic (Srb) b. Monfils (Fra) 6-3 6-3