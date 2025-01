Tennis, fioccano i ritiri: i titoli WTA di Auckland e ATP di Brisbane assegnati per abbandono

Infortuni e ritiri come se piovessero. Questi primi giorni di 2025 sono accompagnati da non pochi abbandoni nel massimo circuito internazionale del tennis sul versante maschile e femminile. Nei tornei di avvicinamento agli Australian Open 2025 (12-26 gennaio), le finali dell’ATP250 di Brisbane e del WTA250 di Auckland sono state condizionate da due abbandoni.

Alla Pat Rafter Arena, l’americano Reilly Opelka ha dato forfait dopo appena cinque giochi nell’atto conclusivo che lo vedeva opposto al ceco Jiri Lehecka, in vantaggio 4-1 in quel momento nel primo set. Un fastidio al polso, stando alle indicazioni dal campo, avrebbe portato lo statunitense ad alzare bandiera bianca in un evento nel quale si era tolto la soddisfazione di battere nei quarti di finale il serbo Novak Djokovic, oltre che Matteo Arnaldi negli ottavi.

Lo stesso è accaduto in Nuova Zelanda, dove la quattro-volte vincitrice Major, Naomi Osaka, perso il primo set 6-4 contro la danese Clara Tauson, ha deciso di stringere la mano alla sua avversaria e al giudice di sedia. Un infortunio, leggendo le cronache, non meglio precisato.

Ritiri che, come detto, non sono stati pochi in queste giornate. Tornando a Brisbane, il campione del 2024, Grigor Dimitrov, ha alzato bandiera bianca, mentre nella United Cup Alexander Zverev non è sceso in campo poco prima della sfida contro il kazako Alexander Shevchenko per un problema al braccio, mentre il ceco Tomas Machac si è ritirato a partita in corso nella semifinale tra Cechia e USA, opposto a Taylor Fritz. Da non dimenticare anche il forfait per il torneo di Auckland di Emma Raducanu per problemi alla schiena.

Una situazione che, malignamente, si potrebbe pensare legata alla vicinanza dello Slam, tenuto conto che nessuno dei protagonisti vuole prendersi dei rischi prima di un evento così importante. Non resta che attendere cosa accadrà nel Major di Melbourne.