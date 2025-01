ATP Brisbane 2025, Opelka batte Mpetshi Perricard ed è in finale con Lehecka, Dimitrov infortunato

La prima settimana del 2025 è quella dei grandi ritorni. Ad Hong Kong abbiamo raccontato la parabola di Kei Nishikori, mentre a Brisbane il protagonista assoluto è Reilly Opelka, che torna a giocarsi una finale a distanza di oltre due anni e mezzo, quando a Houston conquistò il suo quarto titolo ATP battendo John Isner nella finale più alta della storia. Quel che non sapeva è che da lì avrebbe iniziato una lunga battaglia con l’anca, colta anche da un tumore benigno, per poi farsi sottoporre a due operazioni al polso.

E ora, dopo una lunga battaglia per tornare in campo, è arrivato alla settima finale della carriera. Dopo aver battuto Novak Djokovic era certo che giocasse su una nuvola, e così è stato contro l’altro bombardiere Giovanni Mpetshi Perricard, in una partita insospettabilmente povera di aces guardando i due giocatori in campo (12 per lo statunitense, 10 per il transalpino). Opelka è riuscito a vincere poiché ha offerto meno del suo avversario: 13 punti sul proprio servizio contro i 22 del giovane francese, che aggiunge anche 5 doppi falli.

Contro di lui ci sarà a sorpresa Jiri Lehecka. Sorpresa fino a un certo punto, poiché il ceco è pur sempre un giocatore fra i primi trenta del mondo e capace di prestazioni sopraffine, come stava facendo contro Grigor Dimitrov. Ma il bulgaro ha dovuto ritirarsi sul 6-4 4-4 a suo sfavore per un problema muscolare alla coscia sinistra. Una brutta notizia in vista degli Australian Open distanti solo una settimana.

Lehecka cerca il secondo titolo della propria carriera dopo quello arrivato quasi un anno fa ad Adelaide, mentre Opelka è a caccia della quinta vittoria, a distanza di quasi tre anni. Che ci direbbe finalmente che il gigante americano è tornato a fare paura a tutti.

ATP BRISBANE 2025, I RISULTATI DEL 4 GENNAIO

J. Lehecka b. G. Dimitrov 6-4 4-4 rit.

R. Opelka b. G. Mpetshi Perricard 6-3 7-6