ATP Adelaide, Paul manca l’accesso in top10: in finale ci va Auger-Aliassime che troverà Korda

Giornata molto intensa e che ha offerto due grandi partite nell’ATP 250 di Adelaide: sul veloce australiano andavano in scena due semifinali più che nobili tra Tommy Paul e Felix Auger-Aliassime e fra Sebastian Korda e Miomir Kecmanovic.

La prima sfida vedeva la testa di serie numero 1, Paul, avere un’altra occasione per entrare in top 10 e lo statunitense non ci è riuscito. Finisce 7-6(3) 3-6 6-4 in favore di Auger-Aliassime in quasi due ore e cinquanta minuti di gioco. Un match intenso dall’inizio alla fine, con il canadese costretto nel primo set ad annullare un set point nel primo parziale sul 4-5 30-40, poi non ha sfruttato il vantaggio di 2-0 e servizio nel secondo parziale, break di vantaggio che è però bastato nel terzo set.

Prima finale per Auger-Aliassime da Madrid dello scorso anno, la diciassettesima a livello ATP. Per Sebastian Korda sarà invece la decima finale nel circuito maggiore dopo il bel successo contro Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3 7-6(4).

Un rendimento eccezionale al servizio per il figlio d’arte statunitense che non ha concesso per strada neppure una palla break. Anche dal punto di vista mentale è stato estremamente solido nel secondo set: è arrivato al tiebreak rimontando da 15-30 sul 5-6 e poi ha giocato con grande ordine e concentrazione i punti decisivi come non gli era accaduto in altre circostanze. Che sia la volta buona per esplodere davvero?