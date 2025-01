ATP Adelaide, esulta Felix Auger-Aliassime: titolo al canadese, Korda si scioglie al terzo set

Finisce il digiuno di Felix Auger-Aliassime. A distanza di poco più di un anno e con in mezzo una finale 1000 persa, il canadese conquista il sesto torneo della sua carriera, l’ATP di Adelaide, andando a battere in tre set Sebastian Korda. Un 6-3 3-6 6-1 chiuso in un’ora e cinquanta minuti di partita, in cui il canadese ha mostrato una migliore capacità di leggere la partita e di uscire dalle avversità, mentre per il figlio d’arte è l’ennesima prova che nelle finali viene un po’ a mancare: settimo ko all’ultimo atto su nove disputati.

Una partita che si mostra subito aperta, con i due giocatori capaci di potersi fare male a vicenda. Le prime scaramucce arrivano in apertura, con Korda che ha tre potenziali chance di break tra primo e terzo game, ma il canadese si difende da par suo. E alla prima occasione colpisce, spingendo come un ossesso e strappando il break a zero al suo avversario, che dopo aver giocato un gran tennis si ritrova sotto. Il figlio d’arte rischia quasi la capitolazione, ma evita un altro break sul 5-2, concedendosi almeno il ‘lusso’ di poter iniziare al servizio.

Auger-Aliassime sembra però più sicuro dei propri mezzi e dà l’impressione di poter dare la zampata decisiva alla partita quando più gli aggrada. Sappiamo però come anche il canadese non sia il non plus ultra della costanza, e il momento di meltdown arriva anche per lui: è nell’ottavo gioco, quando rianima Korda che si ritrova a servire per il set. Segue un game brillante, in cui entrambi danno vita al meglio del loro repertorio: il figlio d’arte sfodera un paio di dritti al laser, Auger-Aliassime una risposta in anticipo da applausi e anche un tuffo da portiere. Non gli basta per evitare però il terzo set, agguantato dall’avversario alla terza possibilità.

Però il numero 29 al mondo ha il merito di essersi messo subito il momento duro alle spalle e di avanzare immediatamente verso il traguardo. Il break arriva già nel secondo game, cercando di far saltare la sua pallina il più possibile. E Korda, piano piano, perde slancio lasciando strada al suo avversario che ormai gioca sul velluto, per chiudere con un ace.

Fa innegabilmente meglio Auger-Aliassime, che concede poco con la prima (34/41) e salva quattro delle cinque palle break affrontate, vincendo soprattutto il 43% dei punti in risposta (35/81), confermando di trovarsi molto bene con il figlio di Petr: terza vittoria in quattro incontri, l’ultimo fu curiosamente una finale, quella di Anversa 2022, nel mezzo di quella striscia di tre tornei consecutivi da lui vinti.