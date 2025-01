ATP Adelaide 2025, Paul risolve il caso Guinard, Korda più facile con Davidovich Fokina

Giornata piena ad Adelaide con gli ottavi di finale del torneo ATP; otto partite tutte disputate che hanno visto anche il debutto delle prime due teste di serie, gli americani Tommy Paul e Sebastian Korda.

Per il numero 12 del mondo la ‘prima’ del suo 2025 è stata più complicata del previsto con il francese Manuel Guinard, numero 261 al mondo proveniente dalle qualificazioni e già in grado di superare Roman Safiullin al debutto. Tanto che ha avuto undici occasioni di break, di cui solo una sfruttata, mentre Paul si aggrappa al cinismo e con un 2/2 riesce a cavarsela. Dovrà però alzare il proprio livello con Rinky Hijikata, capace di battere Brandon Nakashima al secondo turno al tiebreak decisivo.

Un po’ più comoda la partita del figlio d’arte Korda contro un combattivo Alejandro Davidovich Fokina, che sta forse tornando quel giocatore fastidioso ammirato fino a un paio di anni fa. Basta poco al numero 22 del mondo per vincere il primo set e portarsi avanti nel secondo, fino a rischiare il ribaltone nell’ultimo gioco in cui deve annullare quattro palle break prima di vincerla al quinto match point. Un buon test in vista di Thanasi Kokkinakis, che trionfa al tiebreak del terzo set su Tomas Martin Etcheverry dopo una intensa battaglia.

Bene anche gli altri due debuttanti nel torneo, i due ‘imprevistati’ Felix Auger-Aliassime e Benjamin Bonzi. Il primo, che ha sfruttato gli altrui ritiri per salire nella zona in cui gli è stato concesso il bye, ha dovuto rimontare il francese Cazaux che aveva dominato la prima frazione; il derby con Denis Shapovalov non era scritto nelle stelle, vista la sconfitta del talentuoso nordamerticano con Marcos Giron. Bonzi invece si ritrova ai quarti vincendo solo una partita con Li Tu, un doppio 6-3 comodo; ora per lui Miomir Kecmanovic, che regola in due set Christopher O’Connell.

ATP ADELAIDE 2025, RISULTATI 8 GENNAIO

F. Auger-Aliassime-A. Cazaux 1-6 6-4 7-5

M. Giron b. D. Shapovalov 7-5 6-2

M. Kecmanovic b. C. O’Connell 7-6 6-2

R. Hijikata b. B. Nakashima 6-2 3-6 7-6

B. Bonzi b. L. Tu 6-3 6-3

S. Korda b. A. Davidovich Fokina 6-3 6-3

T. Paul b. M. Guinard 6-4 3-6 6-3

T. Kokkinakis b. T. M. Etcheverry 7-5 4-6 7-6