ATP Adelaide 2025, entry list mutilata in vista degli Australian Open. Tommy Paul prima testa di serie

Ultima settimana di preparazione in vista dell’Australian Open. Il continente oceanico è uno dei primi centri di gravità permanente del tennis internazionale, con l’occhio che è posato principalmente verso il primo Slam stagionale. Dopo Brisbane ci si avvicina verso Melbourne facendo tappa ad Adelaide, in un torneo giunto alla settima edizione e che ha visto qualche forfait di troppo.

Tra gli assenti dell’ultim’ora sono da segnalare Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. I due, dopo i ko ad Hong Kong e a Brisbane, hanno preferito passare l’appuntamento per potersi concentrare sullo Slam imminente e non rischiare sulle proprie condizioni fisiche. Chi invece starà a riposo per recuperare è Jordan Thompson, che si è ritirato a Brisbane per un problema al polpaccio.

In questo modo la entry list di Adelaide si presenta abbastanza povera. Il miglior giocatore per classifica è Tommy Paul, numero 12 al mondo, seguito da Sebastian Korda e Tomas Machac, protagonista di un singolarissimo ritiro durante il match di United Cup contro Taylor Fritz. Ma il torneo promette comunque bene con le partecipazioni del campione uscente Jiri Lehecka, di Felix Auger-Aliassime e di Alexander Bublik.

Per lo statunitense, che usufruirà di un bye, il debutto sarà con uno tra un qualificato e Roman Safiullin. Molto interessante invece nel secondo quarto il derby canadese tra Denis Shapovalov ed Auger-Aliassime, mentre un altro match tra connazionali, quello tra Roberto Bautista Agut ed Alejandro Davidovich Fokina, garantirà l’avversario di Korda.