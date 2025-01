Alexander Zverev è il primo semifinalista agli Australian Open. Battuto Tommy Paul con qualche brivido

Alexander Zverev è il primo semifinalista degli Australian Open 2025. Il numero due del mondo ha sconfitto in quattro set l’americano Tommy Paul in quattro set con il punteggio di 7-6 7-6 2-6 6-1 dopo poco più di tre ore e mezza di gioco. Non è stata sicuramente la miglior versione del tedesco a Melbourne, anche perchè i rimpianti di Paul sono veramente tantissimi, visto che per due volte l’americano si è trovato a servire per vincere il set sia nel primo sia nel secondo parziale.

I numeri della partita vedono un Paul chiudere con 9 ace rispetto ai 7 di Zverev, con l’americano che ha ottenuto anche molti più vincenti dell’avversario (44 contro 27). Lo statunitense paga sicuramente i 56 errori non forzati rispetto ai 36 del tedesco, che ha ottenuto qualcosa in più con la prima di servizio, vincendo il 72% dei punti con questo colpo rispetto al 67% dell’avversario.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio, anche se Zverev si trova ad affrontare una palla break nel quinto game, che comunque annulla. Nell’undicesimo game, però, Paul riesce a strappare il servizio al tedesco e ha l’occasione di prendersi il primo parziale. L’americano ha anche un set point, ma non lo sfrutta ed alla fine un suo errore di rovescio lo porta a subire il controbreak. Si va al tie-break, che viene dominato dal numero due del mondo per 7-1.

Nonostante il set perso in maniera un po’ rocambolesca, Paul parte meglio nel secondo parziale e strappa nel secondo game il servizio a Zverev con un bel passante di rovescio. Nel settimo game Zverev ha due occasioni per il controbreak, ma Paul riesce ad annullarle entrambe e allunga sul 5-2. Nel nono gioco l’americano ha la possibilità di servire per il set, ma come in precedenza, subisce il controbreak e addirittura a zero dopo un turno al servizio disastroso. Zverev ringrazia e si va nuovamente al tie-break, che viene anche questo dominato dal tedesco per 7-0.

Paul parte benissimo anche nel terzo set e trova subito il break in apertura. Questa volta Paul non si fa rimontare e riesce a conservare il vantaggio, andandolo a raddoppiare nel settimo gioco, quando toglie nuovamente la battuta all’avversario. Lo statunitense si prende così il terzo set per 6-2 e sembra riaprire la contesa.

Zverev, invece, alza il suo livello proprio nel momento giusto e il break in apertura di quarto set è fondamentale per il tedesco per indirizzare definitivamente il match dalla sua parte. Paul non ha più la forza di reagire e capitola definitivamente nel quarto game, quando subisce il secondo break. Zverev chiude 6-1 e stacca il biglietto per la semifinale.

Adesso è il momento dell’attesa per Zverev, che aspetta in semifinale il vincente della super sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che scenderanno in campo più tardi nella mattinata italiana.