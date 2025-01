Alcaraz sulla sfida con Djokovic: “Non ho nessun timore ad affrontarlo, so come batterlo”

Fin dal momento del sorteggio del tabellone maschile, uno dei match più attesi degli Australian Open era il possibile quarto di finale che metteva di fronte Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Lo spagnolo ed il serbo non hanno lasciato nulla sul campo e si presenteranno domani all’appuntamento che vale la prima semifinale Slam della stagione.

Si tratta dell’ottava sfida in carriera tra Djokovic ed Alcaraz e sarà la quarta in uno Slam, ma la prima in assoluto sul cemento. Infatti, finora, il serbo e lo spagnolo si sono affrontati per due volte in finale a Wimbledon (sempre vinto Alcaraz) e poi una volta in semifinale al Roland Garros (vittoria di Djokovic). C’è dunque sicuramente la curiosità per vederli contro su una superficie “nuova” e anche in un contesto di torneo diverso rispetto ai precedenti, visto che mai si sono scontrati così presto in un torneo, neanche tra tornei ATP e Masters 1000.

In conferenza stampa Alcaraz ha anche scherzato su questo scontro ravvicinato. “Penso che non sia il giocatore giusto da affrontare in un quarto di finale di uno Slam”, sono state le prime parole sorridendo del numero tre del mondo.

Lo spagnolo, però, ha proseguito, dimostrando grande fiducia in vista della sfida di domani: “Affronterò Nole con lo stesso atteggiamento che ho avuto nei match precedenti con lui. Non cambierà nulla se è un quarto di finale o anche se fosse stata una semifinale, mentre probabilmente avrebbe fatto un po’ di differenza in vista della finale”.

Ancora Alcaraz sul match con Djokovic: “So d di essere in grado di batterlo. Conosco le mie armi. So che sono in grado di giocare un buon tennis contro di lui, che sono in grado di vincere e batterlo. Questo è tutto ciò che penso quando lo affronto. Penso che ogni giocatore quando affronta Novak debba cercare di concentrarsi solo su sé stesso e non pensare ad altro o ai record e le vittorie di Djokovic”.