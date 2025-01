Carlos Alcaraz ai quarti agli Australian Open: Draper si ritira dopo due set

Non ne aveva più Jack Draper che dà forfait dopo i primi due set giocati contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo approda quindi ai quarti di finale degli Australian Open e prenota la supersfida contro Novak Djokovic per martedì. Fuori invece l’inglese che veniva da tre match vinti al quinto set e non ne aveva più.

Ritiro per Draper che è arrivato sul 7-5 6-1: primo set che era stato infatti combattuto, con il britannico che era riuscito a rientrare dopo lo svantaggio iniziale. Il numero 18 del mondo ha annullato due palle break sullo 0-1 e sull’1-2, poi ha subito il break sul 2-3. Nonostante questo il nativo di Sutton era rientrato grazie anche agli errori e alle distrazioni di Alcaraz che poi è riuscito a chiudere il parziale per 7-5.

Secondo set che sostanzialmente non è mai esistito, dominato da Alcaraz con Draper in campo praticamente solo per onor di firma. Le fatiche dei match contro Navone, Kokkinakis e Vukic si sono fatte sentire dopo una off-season che non era stata ideale per il britannico che non si era potuto preparare al meglio per qualche problemino fisico.

Adesso Alcaraz affronterà ai quarti di finale uno tra Djokovic e Lehecka e al termine del match si è ritenuto soddisfatto del suo livello: il suo torneo ora entra nel vivo e servirà la miglior versione del murciano per andare ulteriormente avanti e ottenere il miglior risultato della carriera in Australia.