Cosa è successo a Djokovic agli Australian Open: la causa della polemica

Novak Djokovic si è reso protagonista di un insolito episodio al termine della partita disputata contro il ceco Jiri Lehecka agli Australian Open 2025, primo Slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse serbo si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6(4) e avrebbe dovuto rispondere alle consuete domande che vengono sottoposte al vincitore direttamente in campo pochi minuti dopo la conclusione dell’incontro. In questo caso, però, il 37enne ha stravolto il copione, ha preso in mano il microfono e ha pronunciato questa semplice frase: “Grazie mille per essere qui stasera. Apprezzo la vostra presenza e il vostro supporto e ci vediamo al prossimo turno. Grazie mille“.

Successivamente il 24 volte Campione Slam, che con il successo odierno si è garantito la qualificazione ai quarti di finale (tra un paio di giorni incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz), ha spiegato il motivo del proprio comportamento: “Vorrei solo prendermi un momento per riflettere su quanto accaduto in campo e spiegare il motivo per cui non ho fatto l’intervista, che è una pratica comune dopo le partite per il vincitore. Volevo solo assicurarmi di chiarire a tutti cosa è successo. Il motivo per cui ho scelto di non farla è perché qualche giorno fa un famoso giornalista sportivo qui in Australia, che lavora per una delle principali emittenti degli Australian Open, Channel 9, ha deciso di prendere in giro i tifosi serbi e ha fatto commenti offensivi nei miei confronti“.

Il ribattezzato Nole ha poi proseguito: “Speravo che si sarebbe scusato in pubblico, cosa che non ha ancora fatto. Nemmeno Channel 9 lo ha fatto. Questa è l’unica ragione per cui non ho fatto l’intervista. Naturalmente non è stata una bella sensazione per me e mi sono trovato piuttosto a disagio in campo. Jim Courier era venuto a farmi delle domande: nutro un profondo rispetto per lui e mi piace sempre parlare con lui. So che molte persone volevano sentirmi parlare, quindi mi scuso per tutti coloro che sono stati allo stadio e non mi hanno potuto sentire. Dovevo sostenere la mia decisione e mantenere questa posizione fino a quando non verrà fatto qualcosa. Lascio la parola a Channel 9 e spero che qualcosa possa cambiare per la prossima partita“.

Il giornalista in questione è Tony Jones, reo di aver affermato in diretta tv “Novak è un sopravvalutato e un giocatore, eliminatelo“, rivolgendosi ad alcuni tifosi serbi che sostenevano l’ex numero 1 del mondo. Djokovic ha poi proseguito in conferenza stampa, ribadendo lo stesso concetto: “Un paio di giorni fa un famoso giornalista sportivo del broadcaster ufficiale del torneo, Channel 9, ha preso in giro i tifosi serbi rivolgendomi poi commenti offensivi e insultanti. Non ha ancora deciso di scusarsi, né lo ha fatto Channel 9. Per questo motivo ho deciso di non rilasciare loro alcuna intervista fino a quando non lo faranno”.