Alcaraz-Djokovic, Australian Open 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, martedì 21 gennaio, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si confronteranno nei quarti di finale degli Australian Open 2025. Un match affascinante tra chi non è ancora mai riuscito ad andare oltre il turno citato a Melbourne e chi come Nole che si è imposto in dieci circostanze. Sarà l’ultimo match sul campo della Rod Laver Arena e lo spettacolo è garantito.

Djokovic avrà tante motivazioni, spinto dalla voglia di dimostrarsi competitivo ai massimi livelli e quindi di riuscire a competere con un tennista come Alcaraz. La finale olimpica è stata l’ultima volta in cui si sono sfidati e a spuntarla in maniera sorprendente è stato il serbo. Vedremo se l’asso nativo di Belgrado saprà far saltare il banco nuovamente.

Stimoli, però, ne avrà anche Carlitos, voglioso sia di vendicare quella sconfitta cocente nei Giochi che di proseguire nell’avventura australiana, in un torneo nel quale non ha mai avuto grandissime soddisfazioni. Il target del funambolo di Murcia è quello di portarsi a casa la vittoria finale e compiere l’impresa di completare il Carrer Grand Slam.

Guarda gli Australian Open su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La partita tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, valida per i quarti di finale degli Australian Open 2025, andrà in scena domani (secondo e ultimo match della sessione serale in Australia, che inizierà dalle 09.00 italiane) sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne. La copertura televisiva sarà garantita da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

ALCARAZ-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 21 gennaio

Rod Laver Arena – Inizio dalle 01:30 italiane

(3) C. Gauff USA vs (11) P. Badosa ESP

(12) T. Paul USA vs (2) A. Zverev GER (Ora italiana: 04:00)

Inizio dalle 09:00 italiane (locale: 19:00)

(1) A. Sabalenka BLR vs (27) A. Pavlyuchenkova RUS

(7) N. Djokovic SRB vs (3) C. Alcaraz ESP

PROGRAMMA ALCARAZ-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport