LIVE Djokovic-Alcaraz, Australian Open 2025 in DIRETTA: il quarto di finale più atteso

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un clamoroso DJOKOVIC-ALCARAZ! Partita dell’anno? Il tempo risponderà. Di sicuro ce la gusteremo dal primo all’ultimo quindici con la nostra consueta Diretta testuale scritta di ogni singolo punto e momento di una partita destinata a scrivere la storia del nostro sport.

Il 10 volte campione degli Australian Open si è presentato in grande spolvero all’edizione 2025 dello Slam che gli ha dato più soddisfazioni di tutti gli altri. Se nella passata stagione Djokovic si era arreso a uno strepitoso Jannik Sinner in semifinale, dando l’impressione di essere impotente: ecco che quest’anno il grande ostacolo arriva prima!

C’è infatti da fare i conti, per il campione di Belgrado, con l’iberico 4 volte campione Major. Come miglior risultato in Australia, il vincitore delle ultime due edizioni di Wimbledon vanta appena due quarti di finale, raggiunti nel 2024 e nell’edizione corrente. L’anno scorso si arrese ad Alexander Zverev, in una partita che fu giocata bene solo a sprazzi dallo spagnolo, che sotto 0-2 tentò di riaprirla vincendo il terzo, ma non andò lontano.

Tra i due è sempre stato SPETTACOLO! Djokovic e Alcaraz hanno giocato contro sette volte, ma ometteremo il precedente giocato sul cemento indoor delle ATP Finals, poiché su una superficie su cui l’iberico non ha ancora il feeling da campione qual’è. Siamo in parità (3-3), e mai uno dei due si è imposto nettamente: è sempre stata LOTTA furibonda, ad eccezione della finale di Wimbledon 2024, dove il serbo rischiò comunque di riaprirla nel 3°, dove Alcaraz guidava 5-4 40-0 e comunque chiuse al tie-break dando seguito al clamoroso 6-2, 6-2 delle prime due frazioni.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match dell’anno, anche se appena iniziato, tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz: si gioca per un posto in semifinale dove ci sarebbe uno tra Paul e Zverev. Lo spettacolo sta per cominciare, caricate cellulari e PC. Si gioca dopo Sabalenka (dalle 9:00), non potete mancare!