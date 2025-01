Albert Popov vince a Madonna di Campiglio: “Amo l’Italia, bellissimo vincere su queste piste”

Albert Popov ha vinto a sorpresa lo slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista 3Tre nella località dolomitica. Il bulgaro ha domato il Canalone Miramonti, rendendosi protagonista di una fantastica rimonta dall’ottava posizione e trionfando così con il pettorale numero 20. Il suo Paese aveva festeggiato soltanto l’8 gennaio 1980 con Peter Popangelov nello slalom di Lenggries, dunque esattamente 45 anni fa.

Il 27enne ha conquistato la prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, tornando sul podio a quasi due anni di distanza dalla sua unica apparizione in top-3 (fu terzo sempre tra i pali stretti a Palisades Tahoe il 26 febbraio 2023). Stoccata davvero di classe da parte di questo atleta che dopo il risultato in terra americana era riuscito a entrare in top-10 soltanto in altre due occasioni prima di oggi (l’ultima lo scorso 23 dicembre in Alta Badia).

Il grande outsider della prima gara del 2025 ha battuto lo svizzero Loic Meillard di 44 centesimi, mentre il croato Samuel Kolega ha chiuso in terza posizione con un distacco di 46 centesimi. Serata davvero complicata per l’Italia, che ha dovuto registrare l’inforcata di Alex Vinatzer nella prima manche: soltanto un azzurro si è qualificato per la seconda manche, Stefano Gross ha chiuso al ventunesimo posto dopo un grave errore nel finale.

Albert Popov ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “La mia prestazione non era male, speravo di poter raggiungere il podio ma non credevo di farcela. Amo l’Italia, amo gli italiani: è bellissimo vincere qui perché su queste piste mi alleno molto e so che posso fare“.