A che ora Musetti-Diallo, ATP Hong Kong 2025: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Domani, giovedì 2 gennaio, Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nell’ATP250 di Hong Kong. Il toscano, in qualità di testa di serie n.2, affronterà il canadese Gabriel Diallo, proveniente dalle qualificazioni. Non sarà sicuramente una partita semplice per il n.17 del mondo, trattandosi di un avversario scomodo per il carrarino e anche in considerazione di una superficie (cemento outdoor), non la preferita dell’italiano.

Sarà interessante capire se Lorenzo avrà un rendimento più continuo nel proprio tennis e il termometro della situazione sarà nel rendimento di servizio e dritto. Se l’azzurro dovesse giocare in maniera propositiva, allora avrà opportunità per imporsi, in caso contrario potrebbe rischiare al cospetto di un tennista come Diallo.

Parliamo di un giocatore molto abile nella combinazione servizio-dritto, che quindi ben si sposa con la velocità del campo. Il precedente in Coppa Davis dell’anno scorso favorevole al nordamericano, deve mettere in guardia il nostro portacolori e portarlo a esprimersi al meglio possibile.

La partita tra Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo, secondo turno dell’ATP250 di Honk Kong, sarà il match d’apertura sul campo centrale domani a partire dalle 06.00 italiane. Il confronto sarà trasmesso da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-DIALLO ATP HONG KONG 2025

Giovedì 2 gennaio

CAMPO CENTRALE – Inizio alle 06.00 italiane

G. Diallo [Q] vs L. Musetti

A seguire

J. Shang vs P. Martinez [7]

Non prima delle 10.30

A. Rublev [1] vs F. Marozsan

PROGRAMMA MUSETTI-DIALLO ATP HONG KONG 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport