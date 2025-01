A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discese Cortina e Wengen, programma, streaming

Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025: gli uomini saranno ancora a Wengen dopo il superG di ieri, mentre le donne scenderanno in pista dopo le prove a Cortina d’Ampezzo.

In programma ci sono due discese libere: al maschile si riparte sul Lauberhorn dopo la bellissima prima affermazione in carriera di ieri da parte di Franjo von Allmen che ha approfittato alla grande del pettorale e ha messo in fila tutti. Buone indicazioni sono arrivate però per Mattia Casse e Dominik Paris che possono essere competitivi anche oggi. Al femminile si corre sulla mitica Olympia delle Tofane con Federica Brignone e Sofia Goggia speranze italiane, ma anche una Lindsey Vonn che è pronta a vincere per la tredicesima volta su questa pista sulla quale ha fatto la storia.

Per le gare della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino di oggi la diretta tv sarà affidata in chiaro a Rai 2 (donne), Rai Sport (uomini) ed Eurosport 2 per gli abbonati, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Sabato 18 gennaio

11.00 Discesa femminile, Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2, Eurosport 2

12.30 Discesa maschile, Wengen (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport, Eurosport 2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (donne), Rai Sport (uomini), Eurosport 2

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA FEMMINILE CORTINA

1 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

2 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

3 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

4 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

8 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

9 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

11 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

12 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

14 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

17 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

18 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

21 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

23 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

24 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

25 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

27 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

28 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

29 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

30 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

31 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

32 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

33 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

34 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

35 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

36 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

37 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

38 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

39 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

40 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

41 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

42 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

43 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli

44 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

45 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

46 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

47 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

49 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

50 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Kaestle

51 155848 NOVA Tereza 1998 CZE Atomic

52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

53 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL

54 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

STARTLIST DISCESA MASCHILE WENGEN

1 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

2 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

3 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

4 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

5 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

7 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

11 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

12 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

14 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

16 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

17 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

18 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

19 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

20 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

21 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

22 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

23 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

24 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

25 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

27 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

28 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

29 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

30 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

31 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

32 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

33 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

34 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

35 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

37 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

38 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

39 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

40 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

41 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

42 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

43 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

44 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

45 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

47 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

48 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

49 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic

50 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

51 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

52 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic

53 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

54 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

55 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol