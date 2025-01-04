Sci di fondo
Tour de Ski 2025 oggi in tv, Skiathlon Val di Fiemme: orari, programma, streaming
Penultimo giorno di Tour de Ski in Val di Fiemme. Tempo di skiathlon: 20 km dei quali 10 a tecnica classica e altrettanti a tecnica libera, con il novero dei partecipanti che è stato notevolmente diminuito dopo la conclusione della sprint in classico di ieri.
Sono rimasti, infatti, in 64 tra gli uomini e in 36 tra le donne. In particolare, dopo la sprint è finito il Tour de Ski di Federica Cassol e Nicole Monsorno, mentre tra gli uomini sono rimasti in otto con Federico Pellegrino che prova a rimettere in piedi ancor di più una classifica che lo vede ottavo, ma non così distante da un terzo posto che potrebbe addirittura essere ancora possibile. Se Klaebo in campo maschile è imbattibile, tra le donne è ancora tutto da giocare.
Le gare di oggi della Val di Fiemme del Tour de Ski 2024 saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
Guarda il Tour de Ski su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese
CALENDARIO TOUR DE SKI 2025 VAL DI FIEMME OGGI
Sabato 4 gennaio
Ore 11:00 20 km Skiathlon femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport
Ore 14:45 15 km tc Pursuit maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport
PROGRAMMA TOUR DE SKI 2025 VAL DI FIEMME: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport
Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay
Diretta Live testuale: OA Sport
20 KM SKIATHLON VAL DI FIEMME: STARTLIST
UOMINI
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2 RIEBLI Janik YC SUI
3 MUSGRAVE Andrew GBR
4 ANGER Edvin U23 SWE
5 VALNES Erik NOR
6 VERMEULEN Mika AUT
7 MOSEBY Haavard NOR
8 LAPALUS Hugo YC FRA
9 KRUEGER Simen Hegstad NOR
10 PELLEGRINO Federico ITA
11 REE Andreas Fjorden NOR
12 JENSSEN Jan Thomas NOR
13 DESLOGES Mathis U23 FRA
14 OGDEN Ben USA
15 POROMAA William SWE
16 ANTTOLA Niko U23 FIN
17 MOCH Friedrich GER
18 BOURDIN Remi FRA
19 BARP Elia U23 ITA
20 RUUSKANEN Arsi FIN
21 ANDERSEN Iver Tildheim NOR
22 CYR Antoine CAN
23 CAROLLO Martino U23 ITA
24 VUORINEN Lauri FIN
25 BRUGGER Janosch GER
26 KLEE Beda SUI
27 ALEV Alvar Johannes EST
28 BURMAN Jens SWE
29 BERGLUND Gustaf SWE
30 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
31 VENTURA Paolo ITA
32 McMULLEN Zanden USA
33 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND
34 NOVAK Michal CZE
35 BURY Dominik POL
36 GISSELMAN Truls SWE
37 TICCO’ Giovanni ITA
38 DAPRA’ Simone ITA
39 SVENSSON Oskar SWE
40 LEVEILLE Olivier CAN
41 ROSJOE Eric SWE
42 YOUNG Andrew GBR
43 HIMMA Martin EST
44 BABA Naoto JPN
45 LICEF Miha SLO
46 HIROSE Ryo JPN
47 SOSSAU Anian GER
48 FELLNER Adam CZE
49 CORADAZZI Martin ITA
50 ROMANO Lorenzo ITA
51 CRV Vili SLO
52 DUFEK Tomas CZE
53 BURY Kamil YC POL
54 MOILANEN Niilo YC FIN
55 ROOS Henri YC EST
56 GRATE Marcus SWE
57 WANG Qiang YC CHN
58 VIGANTS Raimo LAT
59 de CAMPO Seve YC AUS
60 YOUNG Jack U23 USA
61 KONYA Adam HUN
62 BELLINGHAM Phillip AUS
63 SAULITIS Niks LAT
64 WALKER-BROOSE Bentley AUS
DONNE
1 SLIND Astrid Oeyre NOR
2 FAEHNDRICH Nadine SUI
3 JOHAUG Therese YC NOR
4 NISKANEN Kerttu FIN
5 DIGGINS Jessie USA
6 WENG Heidi YC NOR
7 JOENSUU Jasmi YC FIN
8 CARL Victoria GER
9 THEODORSEN Silje NOR
10 STADLOBER Teresa AUT
11 SVAHN Linn SWE
12 PARMAKOSKI Krista FIN
13 ILAR Moa SWE
14 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
15 ANDERSSON Ebba YC SWE
16 WENG Lotta Udnes NOR
17 SANNESS Nora NOR
18 FINK Pia GER
19 MATINTALO Johanna FIN
20 STEWART-JONES Katherine YC CAN
21 GIMMLER Laura GER
22 GANZ Caterina ITA
23 HOFFMANN Helen U23 GER
24 KAHARA Jasmin FIN
25 WEBER Anja SUI
26 KAELIN Marina U23 SUI
27 COMARELLA Anna ITA
28 KERN Julia USA
29 JANATOVA Katerina CZE
30 LAUKLI Sophia USA
31 GAGNON Liliane U23 CAN
32 SAUERBREY Katherine GER
33 MANDELJC Anja SLO
34 BRUDERMANN Katharina AUT
35 EIDUKA Patricija LAT
36 HAVLICKOVA Barbora CZE