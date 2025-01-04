Tour de Ski 2025 oggi in tv, Skiathlon Val di Fiemme: orari, programma, streaming

Penultimo giorno di Tour de Ski in Val di Fiemme. Tempo di skiathlon: 20 km dei quali 10 a tecnica classica e altrettanti a tecnica libera, con il novero dei partecipanti che è stato notevolmente diminuito dopo la conclusione della sprint in classico di ieri.

Sono rimasti, infatti, in 64 tra gli uomini e in 36 tra le donne. In particolare, dopo la sprint è finito il Tour de Ski di Federica Cassol e Nicole Monsorno, mentre tra gli uomini sono rimasti in otto con Federico Pellegrino che prova a rimettere in piedi ancor di più una classifica che lo vede ottavo, ma non così distante da un terzo posto che potrebbe addirittura essere ancora possibile. Se Klaebo in campo maschile è imbattibile, tra le donne è ancora tutto da giocare.

Le gare di oggi della Val di Fiemme del Tour de Ski 2024 saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda il Tour de Ski su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO TOUR DE SKI 2025 VAL DI FIEMME OGGI

Sabato 4 gennaio

Ore 11:00 20 km Skiathlon femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 14:45 15 km tc Pursuit maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA TOUR DE SKI 2025 VAL DI FIEMME: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

20 KM SKIATHLON VAL DI FIEMME: STARTLIST

UOMINI

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

2 RIEBLI Janik YC SUI

3 MUSGRAVE Andrew GBR

4 ANGER Edvin U23 SWE

5 VALNES Erik NOR

6 VERMEULEN Mika AUT

7 MOSEBY Haavard NOR

8 LAPALUS Hugo YC FRA

9 KRUEGER Simen Hegstad NOR

10 PELLEGRINO Federico ITA

11 REE Andreas Fjorden NOR

12 JENSSEN Jan Thomas NOR

13 DESLOGES Mathis U23 FRA

14 OGDEN Ben USA

15 POROMAA William SWE

16 ANTTOLA Niko U23 FIN

17 MOCH Friedrich GER

18 BOURDIN Remi FRA

19 BARP Elia U23 ITA

20 RUUSKANEN Arsi FIN

21 ANDERSEN Iver Tildheim NOR

22 CYR Antoine CAN

23 CAROLLO Martino U23 ITA

24 VUORINEN Lauri FIN

25 BRUGGER Janosch GER

26 KLEE Beda SUI

27 ALEV Alvar Johannes EST

28 BURMAN Jens SWE

29 BERGLUND Gustaf SWE

30 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

31 VENTURA Paolo ITA

32 McMULLEN Zanden USA

33 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND

34 NOVAK Michal CZE

35 BURY Dominik POL

36 GISSELMAN Truls SWE

37 TICCO’ Giovanni ITA

38 DAPRA’ Simone ITA

39 SVENSSON Oskar SWE

40 LEVEILLE Olivier CAN

41 ROSJOE Eric SWE

42 YOUNG Andrew GBR

43 HIMMA Martin EST

44 BABA Naoto JPN

45 LICEF Miha SLO

46 HIROSE Ryo JPN

47 SOSSAU Anian GER

48 FELLNER Adam CZE

49 CORADAZZI Martin ITA

50 ROMANO Lorenzo ITA

51 CRV Vili SLO

52 DUFEK Tomas CZE

53 BURY Kamil YC POL

54 MOILANEN Niilo YC FIN

55 ROOS Henri YC EST

56 GRATE Marcus SWE

57 WANG Qiang YC CHN

58 VIGANTS Raimo LAT

59 de CAMPO Seve YC AUS

60 YOUNG Jack U23 USA

61 KONYA Adam HUN

62 BELLINGHAM Phillip AUS

63 SAULITIS Niks LAT

64 WALKER-BROOSE Bentley AUS

DONNE

1 SLIND Astrid Oeyre NOR

2 FAEHNDRICH Nadine SUI

3 JOHAUG Therese YC NOR

4 NISKANEN Kerttu FIN

5 DIGGINS Jessie USA

6 WENG Heidi YC NOR

7 JOENSUU Jasmi YC FIN

8 CARL Victoria GER

9 THEODORSEN Silje NOR

10 STADLOBER Teresa AUT

11 SVAHN Linn SWE

12 PARMAKOSKI Krista FIN

13 ILAR Moa SWE

14 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

15 ANDERSSON Ebba YC SWE

16 WENG Lotta Udnes NOR

17 SANNESS Nora NOR

18 FINK Pia GER

19 MATINTALO Johanna FIN

20 STEWART-JONES Katherine YC CAN

21 GIMMLER Laura GER

22 GANZ Caterina ITA

23 HOFFMANN Helen U23 GER

24 KAHARA Jasmin FIN

25 WEBER Anja SUI

26 KAELIN Marina U23 SUI

27 COMARELLA Anna ITA

28 KERN Julia USA

29 JANATOVA Katerina CZE

30 LAUKLI Sophia USA

31 GAGNON Liliane U23 CAN

32 SAUERBREY Katherine GER

33 MANDELJC Anja SLO

34 BRUDERMANN Katharina AUT

35 EIDUKA Patricija LAT

36 HAVLICKOVA Barbora CZE