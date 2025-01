A che ora Italia-Cechia, United Cup 2025: programma, tv, streaming

Venerdì 3 gennaio, a partire dalle 07.30 italiane, la squadra italiana di tennis affronterà la Cechia nei quarti di finale della United Cup 2025. Gli azzurri, in grande evidenza nel loro raggruppamento con due vittorie contro la Svizzera e la Francia, affronteranno la formazione ceca e non sarà un incrocio semplice per la squadra capitanata da Renzo Furlan.

I due singolaristi, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, saranno chiamati a confrontarsi con Tomas Machac e Karolina Muchova. Nel caso del romano, l’incrocio è complicato per le caratteristiche di gioco del ceco: un tennista a tutto campo, dotato di grande tecnica, che ha fatto vedere qualità non comuni sul cemento australiano nel corso delle sfide che si sono susseguite questa settimana.

Per quanto concerne la n.4 del mondo, la partita contro Muchova non ispira certamente bei ricordi, dal momento che nei quattro precedenti ha sempre vinto la ceca, pensando anche all’ultima sfida degli ottavi di finale agli US Open 2024. Si spera che Jasmine abbia la forza fisica e mentale per contrapporsi alla capacità di creare gioco della sua avversaria.

La partita tra Italia e Cechia di United Cup 2025, valida per i quarti di finale della United Cup 2025, andrà in scena venerdì 3 gennaio (ore 07.30 italiane) a Sydney (Australia) e sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-CECHIA UNITED CUP 2025

Venerdì 3 gennaio 2025 (orari italiani)

07.30 Quarti di finale: Italia-Cechia alla Ken Rosewall Arena di Sydney – Diretta tv su SuperTennis HD.

Ordine di gioco da definire tra singolare femminile e singolare maschile.

Il doppio misto sarà comunque il terzo incontro e si giocherà soltanto in caso di 1-1 dopo i due singolari.

