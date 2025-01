12h Bathurst, Mercedes davanti nella FP3. Conferma in Top5 per Valentino Rossi

Si completa con la terza sessione di prove libere la prima giornata in pista a Bathurst in vista della 12 Ore valida per come atto inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge 2025. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 888 ufficiale schierata dal Team GMR si è imposta nel pomeriggio australiano precedendo di soli 26 millesimi l’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 183 Jamec Racing / Team MPC.

Il campione in carica del GT World Challenge Europe Powered by AWS Maro Engel ha beffato il titolare Triple Eight Race Engineering per il Repco Supercars Championship Broc Feeney, la coppia ha tenuto testa alla Porsche 992 GT3-R n. 91 The Bend Motorsport Park di Laurin Heinrich.

BMW insegue in quarta e quinta piazza dopo aver siglato il best lap nella FP1 con Augusto Farfus. L’auto n. 31 è stata portata ai margini della Top5 da Kelvin van der Linde, il sudafricano si è collocato alle spalle del compagno di squadra Valentino Rossi (n. 46). 75 Express Mercedes n. 75 segue nell’ordine insieme alle due Ferrari 296 GT3 Arise Racing GT che gareggiano in classe PRO (n. 26) ed in classe PRO AM (n. 36).

Ricordiamo prima della FP3 è stata disputata anche la FP2, riservata come del resto anche la prossima FP4 solamente ai piloti Bronze presenti in pista. L’intero schieramento della Bathurst 12h tornerà in pista domani per la FP5, la FP6 e le qualifiche che termineranno sabato mattina con la spettacolare Superpole in una delle piste più difficili al mondo.