WTA Auckland 2025, risultati 30 dicembre 2024: esordio vincente per Naomi Osaka, esce Lucrezia Stefanini

Si è aperto l’ASB Classic 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 scattato ad Auckland, in Nuova Zelanda: nei primi otto incontri del primo turno, che si completerà domani, in casa Italia si registra purtroppo l’eliminazione della prima azzurra impegnata nel main draw, Lucrezia Stefanini.

La qualificata azzurra cede piuttosto nettamente alla danese Clara Tauson, numero 5 del seeding, vittoriosa per 6-2 6-3, mentre la canadese Rebecca Marino, testa di serie numero 4, elimina la padrona di casa neozelandese Lulu Sun con lo score di 6-3 3-6 6-3 ed agli ottavi affronterà la statunitense Bernarda Pera, che supera la qualificata andorrana Victoria Jimenez Kasintseva per 6-2 7-5.

La qualificata nipponica Nao Hibino elimina la tedesca Jule Niemeier con il punteggio di 6-3 6-4, mentre la statunitense Katie Volynets, accreditata dell’ottava testa di serie, piega in tre set la russa Erika Andreeva, battuta per 6-4 6-7 (6) 6-2 ed al prossimo turno affronterà la connazionale Ann Li, vittoriosa in rimonta nel derby statunitense con Sloane Stephens, piegata per 5-7 6-4 6-4.

La nipponica Naomi Osaka, testa di serie numero 7, liquida la qualificata israeliana Lina Glushko, battuta con un duplice 6-2, e negli ottavi di finale sfiderà l’austriaca Julia Grabher, vittoriosa in rimonta sulla qualificata spagnola Leyre Romero Gormaz, sconfitta con lo score di 2-6 6-3 7-6 (7).

TABELLONE WTA 250 AUCKLAND

Madison Keys c. Lucia Bronzetti domani

Yuliia Starodubtseva c. Jaqueline Adina Cristian domani

Sofia Kenin c. Xiyu Wang domani

Clara Tauson b. Lucrezia Stefanini 6-2 6-3

Rebecca Marino b. Lulu Sun 6-3 3-6 6-3

Bernarda Pera b. Victoria Jimenez Kasintseva 6-2 7-5

Nao Hibino b. Jule Niemeier 6-3 6-4

Robin Montgomery c. Emma Raducanu domani

Katie Volynets b. Erika Andreeva 6-4 6-7 (6) 6-2

Ann Li b. Sloane Stephens 5-7 6-4 6-4

Greet Minnen c. Anna-Lena Friedsam domani

Alycia Parks c. Amanda Anisimova domani

Naomi Osaka b. Lina Glushko 6-2 6-2

Julia Grabher b. Leyre Romero Gormaz 2-6 6-3 7-6 (7)

Hailey Baptiste c. Renata Jamrichova domani

Vivian Yang c. Elise Mertens domani