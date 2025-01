WTA Auckland, Naomi Osaka ritrova la finale dopo tre anni: affronterà Clara Tauson

Il programma è tornato in pari nel WTA 250 di Auckland (Nuova Zelanda). Dopo le piogge dei giorni scorsi che avevano reso la vita difficile agli organizzatori, si sono conclusi nella notte italiana prima i quarti di finale e poi le semifinali, con il verdetto che ha visto approdare in finale Naomi Osaka e Clara Tauson.

Per Naomi Osaka si tratta della prima finale nel circuito WTA dopo quasi tre anni dall’ultima volta a Miami nel 2022: la giapponese ha battuto Alycia Parks con il punteggio di 6-4 6-2 in circa un’ora e un quarto di gioco, approfittando anche della stanchezza della tennista americana, che in precedenza aveva vinto il derby contro Katie Volynets per 6-1 6-4.

Una bella settimana per Osaka e per tutto il tennis giapponese, visto anche il rendimento di Kei Nishikori in quel di Hong Kong. Un risultato che riporterebbe la pluricampionessa Slam in top 50: al momento sarebbe n.49 del ranking mondiale.

In finale se la dovrà vedere con il talento danese Clara Tauson: una ragazza che tra problemi fisici e un’attitudine caratteriale non sempre perfetta non era riuscita ad emergere. La classe 2002 di Gentofte ha appena compiuto 22 anni e ha cominciato alla grande il suo 2025, conquistando la prima finale nel circuito WTA da Courmayeur 2021. Prima ha concluso con successo il match contro la testa di serie n.1 Madison Keys per 6-4 7-6(7), poi ha battuto nettamente Robin Montgomery per 6-4 6-3.