We Run Rome 2024, Sofiia Yaremchuk punta al tris nella 10 chilometri di San Silvestro

Obiettivo tripletta. Sofiia Yaremchuk, dopo aver vinto sia nel 2022 che nel 2023, sarà una delle atlete di spicco al via della We Run Rome 2024. La primatista italiana di maratona e mezza andrà a caccia di un nuovo successo domani nella 10 chilometri di San Silvestro (giunta alla tredicesima edizione) che si snoda tra le strade del centro di Roma.

Annunciati quasi 9000 partecipanti per la manifestazione podistica organizzata da Atleticom ASD e che si svolge sotto l’egida della FIDAL. Previste anche le prove non competitive di 10 e 5 km. Il percorso tocca alcune tra le strade e le piazze più suggestive della Capitale, partendo alle ore 14.00 dalle Terme di Caracalla e passando per Piazza Venezia, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Via dei Fori Imperiali ed il Colosseo prima di completare la gara tornando alle Terme di Caracalla.

Yaremchuk, quinta azzurra di sempre nei 10 chilometri su strada (con il 31:52 dello scorso 17 marzo a Reggio Emilia), andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo nella gara femminile, mentre in campo maschile è atteso al via un tre volte vincitore della We Run Rome come Daniele Meucci (oro europeo di maratona a Zurigo 2014), che si impose nel 2013, 2018 e 2022.

“Anche quest’anno vogliamo tenere fede allo spirito della We Run Rome, basato su gioia e condivisione con una partecipazione volutamente aperta a tutti, dai professionisti agli amatori, dai podisti italiani ai turisti esteri in viaggio a Roma. Non solo una competizione quindi, ma una grande festa dello sport. Questa edizione, in occasione dell’inizio del Giubileo, sarà ancora più speciale grazie alla collaborazione con Athletica Vaticana, una partnership che ci riempie di orgoglio e responsabilità“, le dichiarazioni di Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’ASD Atleticom