Vuelta a España 2025, presentato il percorso: partenza dall’Italia, c’è l’Angliru, sfilza di montagne

Nella serata odierna è stato presentato il percorso della Vuelta a España 2025, che incomincerà il 23 agosto a Venaria Reale. Le prime tre tappe si disputeranno infatti in Piemonte, poi si tornerà in Spagna (passando per la Francia) e il gruppo chiuderà la propria fatica il 14 settembre a Madrid dopo aver pedalato per 3.151 chilometri. La tradizione è stata confermata e il tracciato è particolarmente esigente con ben otto frazioni di alta montagna: i durissimi arrivi in salita dell’Angliru, dell’Alto de la Farrapona e della Bola del Mundo strizzano l’occhio agli scalatori. Gli organizzatori hanno voluto inserire due cronometro (una individuale e una a squadre), cinque giornata di media montagna, cinque tappe definite collinari e una soltanto completamente pianeggiante.

A Venaria Reale dovrebbero essere le ruote veloci a contendersi la prima maglia roja, ma già al secondo giorni il traguardo è posto in quota (ai 1.381 metri s.l.m. di Limone Piemonte). L’avventura in terra piemontese si concluderà a Ceres con un tracciato molto ondulato, per poi lasciare spazio a una giornata interlocutoria in Francia. Una volta rientrati in Spagna andrà in scena la cronometro a squadre di 20 chilometri a Figueres, a precedere la prima vera tappa di montagna: tre GPM e l’arrivo in salita a Pal (Andorra). Si tratterà del primo atto di un dittico che si concluderà con l’arrivo in salita a Huesca La Magia, mentre il traguardo posto alla Stazione Sciistica di Valdecaray chiuderà la prima settimana.

La seconda settimana si aprirà con un altro arrivo in quota (El Ferial Larra Belagua) ad anticipare una giornata impegnativa nei Paesi Baschi (sette GPM). La Vuelta di Spagna potrebbe avere una svolta tra tredicesima e quattordicesima, che propongono l’Angliru (dal versante di La Vega, 12 km con pendenza media vicina al 10%) e Alto de la Farrapona. L’avvio della terza settimana è abbordabile, ma poi la diciassettesima frazione proporrà l‘arrivo all’Alto el Morredero. Il weekend conclusivo si aprirà con la cronometro individuale di 26 chilometri a Valladolid, seguita dalla tappa agevole di Guijuelo e dall’arrivo ai 2.250 metri di Bola del Mundo prima delle passerella finale a Madrid.

PERCORSO VUELTA DI SPAGNA 2025

Prima tappa (23 agosto): Torino-Venaria Reale-Novara (183 km)

Seconda tappa (24 agosto): Alba-Limone Piemonte (157 km)

Terza tappa (25 agosto): San Maurizio Canavese-Ceres (139 km)

Quarta tappa (26 agosto): Susa-Voiron (192 km)

Quinta tappa (27 agosto): Figueres-Figueres (20 km, cronometro a squadre)

Sesta tappa (28 agosto): Olot-Pal (170 km)

Settima tappa (29 agosto): Andorra La Vella-Cerler Huesca La Magia (187 km)

Ottava tappa (30 agosto): Monzon Templario-Saragozza (187 km)

Nona tappa (31 agosto): Alfaro-Estacion de Esqui de Valdezcaray (195 km)

Decima tappa (2 settembre): Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua (168 km)

Undicesima tappa (3 settembre): Bilbao-Bilbao (167 km)

Dodicesima tappa (4 settembre): Laredo-Los Corrales de Buelna (143 km)

Tredicesima tappa (5 settembre): Cabezon de la Sal-Angliru (202 km)

Quattordicesima tappa (6 settembre): Aviles-Alto de la Farrapona Lagos de Somiedo (135 km)

Quindicesima tappa (7 settembre): A Veiga-Monforte de Lemos (167 km)

Sedicesima tappa (9 settembre): Poio-Mos. Castro de Hereville (172 km)

Diciassettesima tappa (10 settembre): O Barco de Valdeorras-Alto de el Morredero (137 km)

Diciottesima tappa (11 settembre): Valladolid-Valladolid (26 km, cronometro individuale)

Diciannovesima tappa (12 settembre): Rueda-Guijuelo (159 km)

Ventesima tappa (13 settembre): Robledo de Chavela-Puerto de Navarreceda, Bola del Mundo (156 km)

Ventunesima tappa (14 settembre): Alalpardo-Madrid (101 km)