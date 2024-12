La Vuelta a España 2025 partirà dall’Italia! Ben 4 tappe in Piemonte

La Vuelta 2025 partirà dal Piemonte, ai piedi delle montagne e con le Alpi come sfondo mozzafiato, in un’edizione molto speciale che celebra il 90° anniversario della gara. L’Italia ospiterà le prime tre tappe nella loro interezza, a partire dal 23 agosto, prima che il gruppo torni in Spagna. L’annuncio è stato reso ufficiale questa mattina in un evento tenutosi a Torino, a cui hanno partecipato Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Marina Chiarelli, assessore al turismo, alla cultura ed allo sport della Regione Piemonte, e Javier Guillén, direttore generale della Vuelta.

La frazione d’apertura della Vuelta 2025 partirà da Torino Reggia di Venaria e si dirigerà a Novara su un percorso di 183 chilometri con una salita sul Passo Bienca-Tomalino. La seconda tappa partirà da Alba e, 157 chilometri dopo, si concluderà a Limone Piemonte, segnando il primo arrivo in vetta della gara. La terza frazione in territorio italiano coprirà 139 chilometri tra San Maurizio Canavese e Ceres, inclusa una salita sul Passo Issiglio. La quarta tappa partirà da Susa. La partenza della Vuelta in Piemonte, zona ricca di montagne, storia e bellezze naturali, aggiunge un nuovo Paese all’elenco delle località internazionali visitate dal Grand Tour spagnolo e rafforza inoltre i legami tra le principali Nazioni ciclistiche d’Europa. Nei suoi nove decenni di storia, la Vuelta ha attraversato Paesi con forti tradizioni ciclistiche, come Francia, Belgio e Paesi Bassi.

L’Italia è senza dubbio un Paese che ha lasciato il segno nella storia della Vuelta: i corridori italiani hanno ottenuto 187 vittorie di tappa nel Grand Tour spagnolo, rendendo l’Italia la terza nazione con il maggior numero di vittorie di tappa, dopo Spagna e Belgio. Per quanto riguarda la classifica generale, sei ciclisti italiani hanno ottenuto la vittoria assoluta: Fabio Aru (2015), Vincenzo Nibali (2010), Marco Giovannetti (1990), Giovanni Battaglin (1981), Felice Gimondi (1968) ed Angelo Conterno (1956). Negli ultimi anni, anche il Piemonte è stato strettamente legato al ciclismo di livello mondiale. In particolare, il suo capoluogo, Torino, ha ospitato l’arrivo della terza tappa del Tour de France 2024, che ha visto il ciclista eritreo Biniam Girmay conquistare la vittoria. L’edizione 2025 della Vuelta segnerà la sesta volta che la corsa partirà dall’estero e la prima volta che partirà dall’Italia, dopo Lisbona (1997), Assen (2009), Nîmes (2017), Utrecht (2022) e Lisbona-Oeiras-Cascais (2024). A questo si aggiunge la partenza ufficiale da Monaco già annunciata nel 2026.

La Lega del Ciclismo Professionistico si congratula, attraverso il presidente Roberto Pella, con la Regione Piemonte per l’ufficializzazione della partenza della Vuelta a España nel 2025: “Dopo aver partecipato sabato al convegno dei Direttori Sportivi, che chiedono sempre più supporto nel sostegno al ciclismo professionistico, sono lieto di vedere la grande attenzione riservata al movimento delle due ruote anche dai governi regionali, a conferma dell’importanza del protocollo d’intesa firmato poche settimane fa con il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Dopo la Grande Partenza del Giro d’Italia da Torino e le tappe del Tour de France in Piemonte, ora anche il terzo grande giro, quello spagnolo, ha scelto il nostro Paese. Faccio quindi i complimenti al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per aver saputo intercettare questo grande evento internazionale“.

Valorizzate le gare italiane: “In attesa che venga svelato il percorso del Giro d’Italia, voglio ricordare il nostro impegno per valorizzare le corse storiche. Stiamo lavorando per rendere tutte le competizioni professionistiche italiane più attrattive, con parametri sempre più in linea con gli standard prefissati dall’UCI. Si tratta di un lavoro tecnico, mirato non solo a rendere i percorsi spettacolari e sicuri, ma anche a supportare la produzione televisiva, consentendo di arrivare nelle case degli italiani e in tutto il mondo. Ringrazio inoltre RCS, che anche nel 2025 darà vita a un Giro in grado di valorizzare, come nessun altro evento, il territorio italiano, la sua storia, l’arte e i paesaggi. Promuovendo il ciclismo con un cast di campioni di alto livello al via, porterà sulle strade milioni di cittadini ad applaudire i corridori, dimostrando ancora una volta l’eccellenza organizzativa del nostro Paese“.

GRANDE PARTENZA VUELTA 2025

Prima tappa (23 agosto): Torino Reggia di Venaria-Novara (183 km)

Seconda tappa (24 agosto): Alba-Limone Piemonte (157 km)

Terza tappa (25 agosto): San Maurizio Canavese-Ceres (139 km)

Quarta tappa (26 agosto): partenza da Susa