Ciclismo, Chris Froome annuncia la sua presenza alla Vuelta 2025: “Sarebbe bello chiudere così la mia carriera”

Chris Froome annuncia la sua presenza alla Vuelta a Espana 2025 e potrebbe davvero essere un momento storico per il ciclismo. L’inglese, infatti, potrebbe dire “addio” alle due ruote proprio al termine della corsa a tappe iberica. Dopo 4 Tour de France, un Giro d’Italia e due Vuelta, il 39enne fuoriclasse nativo di Nairobi sembra pronto a concludere la sua carriera agonistica.

Dopo il grave infortunio del 2019 nel quale si era fratturato un femore e un gomito, il ritiro si è fatto sempre più vicino. Ora, giunto alla quarta stagione con la maglia della Israele-Premier Tech, sembra pronto per prendere parte al suo ultimo grande Giro, come ha confermato lo stesso Chris Froome nel corso della presentazione della Vuelta 2025.

Le sue parole riportate da Marca: “Sarebbe fantastico per me tornare in un Grande Giro che potrebbe essere la mia ultima stagione. Potrebbe essere un modo molto speciale di concludere la mia carriera. Ho bellissimi ricordi alla Vuelta. Delle due edizioni vinte, quella del 2017 è stata probabilmente la più difficile, considerando che poco prima avevo vinto il Tour de France. Avevo provato diverse volte, ma non ero mai stato in grado di completare la doppietta”.

Chris Froome sta per chiudere una carriera straordinaria ed un altro monumento di questo sport sembra pronto a dire addio. “Molte persone spesso vogliono ringraziarmi per i ricordi ed i momenti speciali che ho lasciato dietro di me. Per me questo basta. È molto gratificante quando giovani che iniziano la loro carriera nel ciclismo professionistico vengono a dirmi che hanno iniziato a praticare questo sport grazie al fatto di vedermi gareggiare, sono davvero felice”.