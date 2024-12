Volley, Superlega oggi in tv: orari partite, canali, programma, streaming

Oggi giovedì 26 dicembre va in scena la 14ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La tradizione di giocare a Santo Stefano è stata confermata anche quest’anno, con sei partite in programma assolutamente da non perdere. Il terzo turno del girone di ritorno ci terrà compagnia durante questa festività, a precedere i quarti di finale della Coppa Italia.

Si torna in campo dopo Natale e ci sarà da divertirsi, con le big chiamata ad affrontare tre avversarie decisamente ostiche: la capolista Perugia ospiterà Modena in un vibrante testa a testa tutto da vivere, Trento se la dovrà vedere con Milano tra le mura amiche, mentre Civitanova proverà a passare sul campo di Monza.

Piacenza è chiamata a trovare un po’ di continuità e di fronte al proprio pubblico inseguirà i tre punti contro Cisterna, mentre Verona partirà con i favori del pronostico contro Grottazzolina. La sfida salvezza tra Padova e Taranto completerà il programma di questa giornata, i cui orari da tenere a mente sono molto semplici: Monza-Civitanova e Padova-Taranto alle ore 17.00, gli altri incontri alle 18.00.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV, per Trento-Milano è prevista anche la diretta tv su RaiSportHD, mentre Perugia-Modena sarà anche in diretta streaming anche su DAZN.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Giovedì 26 dicembre

17.00 Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN, VBTV

17.00 Sonepar Padova vs Gioiella Prisma Taranto – Diretta streaming su VBTV

18.00 Rana Verona vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta streaming su VBTV

18.00 Sir Susa Vim Perugia vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su DAZN, VBTV

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

18.00 Itas Trentino vs Allianz Milano – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV