Volley, Perugia non si ferma: battuta Modena, la Sir vola alla Final Four di Coppa Italia

Non si ferma la folle corsa della Sir Susa Vim Perugia che mantiene l’imbattibilità stagionale con la vittoria numero 22 da ottobre e, grazie al 3-0 casalingo rifilato alla Valsa Group Modena, si qualifica per la Final Four di Coppa Italia in programma a Bologna a fine mese. Non è stato un dominio quello degli umbri che hanno incontrato non poche difficoltà soprattutto nei primi due set contro una Valsa Group Modena che avevano già battuto 3-0 sempre al PalaBarton non più tardi di quattro giorni fa in campionato.

Il primo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio con le due squadre sempre molto vicine fino al 10 pari. Modena gioca bene e si porta sul 16-13 con l’attacco vincente di Gutierrez ma l’illusione per gli emiliani dura poco perché Perugia torna subito in parità a quota 16. Si procede punto a punto fino al 20 pari poi l’ace di Plotnytskyi scatena la squadra di casa che piazza due muri vincenti con Ben Tara e chiude con il punteggio di 25-20 con l’attacco vincente di Ishikawa.

Nel secondo set si vede una buona Valsa Group che prima tiene la scia dei padroni di casa poi conquista un piccolo vantaggio sul 14-16 che riesce a portare fino al 20-22. Perugia, con Semeniuk al posto di Ishikawa, non molla, con Ben Tara prima e Plotnytskyi poi, riesce a pareggiare a quota 22 e si apre un finale di set bello ed emozionante con i modenesi che annullano due set ball ma, al terzo tentativo, la Sir chiude con il muro di Ben Tara.

In avvio di terzo set è addirittura straripante Perugia che, sfruttando anche un po’ di scoramento in casa modenese, vola sul 9-2, punteggio che indirizza chiaramente il set. Modena prova a rimettersi in carreggiata e torna sotto sul 9-5 e sul 14-10. Perugia tiene bene in fase cambio palla fino al 21-17, poi Modena sfrutta il muro e l’errore di Giannelli per avvicinarsi sul 22-20 prima e sul 23-22 poi. Ci pensa Plotnytskyi a chiudere il match con un attacco in diagonale da zona 4 e una battuta potentissima che apre la strada alla slash di Loser per il 25-22.

In casa Perugia 11 punti a testa per Plotnytskyi e Ben Tara e 10 a testa per Ishikawa e Loser, a conferma dell’ottimo lavoro in distribuzione di Giannelli. In casa modenese Buchegger top scorer con 13 punti, 10 invece per Davyskiba.