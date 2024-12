Volley, Monza firma il tris in Champions League! Giesen cede al tie-break, Szwarc e Zaytsev sugli scudi

Monza ha sconfitto il Giesen per 3-2 (25-16; 22-25; 25-22; 21-25; 15-9) e ha così infilato la terza vittoria consecutiva nella Champions League 2024-2025 di volley maschile. I vice campioni d’Italia, reduci dal successo al tie-break contro l’Olympiakos e dall’affermazione per 3-0 sul campo del Fenerbahce Istanbul, sono riusciti a imporsi in trasferta e si sono confermati in testa alla classifica del gruppo B con tre successi (sette punti) davanti all’Olympiakos (una affermazione, quattro punti) e al Fenerbahce (una vittoria, tre punti) che si incroceranno tra due giorni nello scontro diretto.

I brianzoli hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime classificate accederanno ai quarti di finale, le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff. Monza si è resa protagonista di una partita ad altalena, dove ha giganteggiato nel primo e nel terzo set, venendo però sempre riacciuffata dagli arrembanti tedeschi. Nel tie-break, però, è emersa la maggiore carature tecnica dei ragazzi di coach Massimo Eccheli, che si stanno rendendo protagonisti di una fantastica campagna continentale al loro debutto nella massima competizione continentale.

La formazione italiana, che sta facendo fatica in Superlega e che oggi ha avuto bisogno di 117 minuti per piegare il sestetto di coach Itamar Stein, tornerà a cimentarsi con la Champions League tra un paio di settimane: appuntamento il 17 dicembre per ospitare la compagine turca, imporsi anche tra le mura amiche dopo le trasferte in giro per il Vecchio Continente, permettere davvero di ipotecare il passaggio del turno e continuare a sognare in grande.

A esprimersi in maniera brillante sono stati l’opposto Arthur Szwarc (18 punti, 55% in attacco) e gli schiacciatori Ivan Zaytsev (11 punti, 48% in fase offensiva) e Luka Marttila (13 punti, 50%), in doppia cifra anche il centrale Taylor Averill (15) affiancato da Thomas Beretta (7) sotto la regia di Fernando Kreling, il libero Marco Gaggini ha chiuso con il 50% in ricezione. Tra le fila del Giesen i migliori sono stati Ethan Champlin (15), Hauke Wagner (14) e Jori Mantha (10).