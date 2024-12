Volley, i migliori italiani della 13ma giornata di Superlega. Michieletto “solito” uomo squadra, Fedrizzi spinge in alto Grottazzolina

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 13ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO Sempre decisivo, sempre efficace, numeri da urlo anche a Taranto. Lo schiacciatore di Trento chiude con 21 punti, top scorer del match, il 67% in ricezione e il 57% in attacco, ben 4 ace e un muro.

YURI ROMANO’ Riconquista spazio nella lotta per il posto da titolare con Bovolenta con una prova di sostanza contro Monza. 12 punti in tre set, un buon 48% in attacco e due muri.

MATTIA BONINFANTE Torna a respirare l’aria di Superlega dopo il torneo non straordinario in Brasile e torna a dettare legge e soprattutto a smistare alla grande il gioco per i compagni, facendo ammattire muro e difesa di Milano.

MICHELE FEDRIZZI Prezioso nella vittoria di Grottazzolina contro Modena. Molto bene in ricezione dove chiude con il 53% di positività, un po’ meno in attacco con il 32% ma con 4 ace e due muri arrivano comunque 12 punti pesanti.

SIMONE GIANNELLI Soffre in avvio il confronto con un marpione come Marco Falaschi, poi esce alla distanza, aiutato anche dalla crescita in ricezione dei suoi.