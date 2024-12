Volley femminile, tutto facile per Conegliano contro l’LP Bank Ninh Binh: 3-0 per le venete e semifinale vicinissima

Poco più o forse poco meno di un allenamento. La Prosecco Doc Imoco Conegliano travolge con un secco 3-0 in un’ora esatta le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh e resta al comando a punteggio pieno del girone del Mondiale per Club quando manca solo la sfida con le giapponesi. Partita che definire a senso unico è riduttivo con le venete che non sono mai state in difficoltà e le asiatiche in costante crisi in ricezione e in attacco, con muro e difesa dell’Imoco a farla da padrone. Bene Adigwe in attacco e spazio per tutte le seconde linee in casa veneta.

Santarelli si affida all’Imoco-2 con Seki in regia, Adigwe opposta, Chirichella e Lubian al centro, Lanier e Lukasik in banda e Bardaro libero ma la squadra veneta non incontra ostacoli nel primo parziale. Il Ninh Binh tiene il ritmo fino al 6-5, poi in un baleno si trova ad inseguire sul 10-6 e sul 14-9 con Adigwe e le centrali sugli scudi. La squadra vietnamita è in costante difficoltà in ricezione e fatica a sviluppare il proprio gioco e la Prosecco Doc Imoco prende il largo nella seconda parte del set fino al 25-16 firmato da Adigwe.

Nel secondo set sembra di assistere ad un match fra due squadre di un paio di categorie differenti. Pronti, via e Conegliano si porta subito sul 10-4, poi nel finale le vietnamite perdono ulteriormente fiducia e sbagliano anche le cose meno complicate lasciando via libera alla squadra di Santarelli che non si fa pregare e vince 25-8.

In avvio di terzo set si vede un barlume di equilbrio con le asiatiche che riescono a mettere il naso avanti sul 2-4 e sul 7-8 con gli attacchi di Tuyen ma Conegliano abbassa leggermente il piede sull’acceleratore al servizio e a muro e non c’è partita. Conegliano vola sul 15-9 e si apre la strada per il 25-15 che chiude un match senza storia. Per Conegliano top scorer Adigwe con 18 punti, poi Lanier con 14 e Lubian con 13. In casa Ninh Binh 13 punti di Tuyen, 7 di Trinh.