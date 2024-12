Volley femminile, stavolta Milano-Conegliano vale la finale del Mondiale per Club

Ancora loro, Milano contro Conegliano: non è la finale ma solo la semifinale del Mondiale per Club, ma è la terza sfida molto importante nel giro di poco più di sei mesi che vede di fronte lombarde e venete. In campo c’è un numero consistente di campionesse olimpiche, più tante giocatrici di assoluto valore internazionale che fa del derby italiano una delle partite più interessanti in assoluto.

Rispetto alla sfida che ha deciso la Champions League a maggio e ha consegnato ad entrambe le squadre il lasciapassare per il torneo iridato, sono cambiate diverse cose in entrambe le squadre e nella prima parte di questa stagione sono state le milanesi ad avere tanti problemi di formazione con gli infortuni ad Orro e Marinova, oltre che a Pietrini che sta tornando lentamente disponibile. Nei gironi, tripla vittoria per 3-0 per Conegliano, con il Dentil Praia Clube, con le vietnamite del Ninh Binh e con le giapponesi del Nec Kawasaki. Due successi e una sconfitta per Milano che ha battuto 3-0 il Gerdau Minas, 3-0 lo Zamalek SC ed ha perso 0-3 contro le cinesi del Tianjin.

I precedenti parlano chiaramente a favore della formazione veneta che ha vinto le ultime tre sfide: la finale di Champions League e quella di Supercoppa Italiana con il punteggio di 3-2, mentre in campionato Conegliano ha espugnato con un secco 3-0 l’Unipol Forum di Milano davanti a 13 mila persone. Oggi il tifo dei cinesi sarà tutto per Conegliano, visto che nelle file della squadra veneta milita l’idolo di casa Zhu Ting. Queste le possibili formazioni che scenderanno in campo oggi. Per Conegliano: Wolosz in regia, l’opposta Haak, le bande Zhu e Gabi, le centrali Fahr e Chirichella e De Gennaro libero. In casa Milano: Orro in regia, Egonu opposta, Sylla e Daalderop in banda, Danesi e Kurtagic al centro con Fukudome libero.

Nell’altra semifinale sono di fronte le cinesi del Tianjin e le brasiliane del Dentil, formazione brasiliana che guida il campionato verde-oro, ha vinto la Coppa del Brasile lo scorso anno e ha chiuso al secondo posto il campionato sudamericano per club. Squadra da prendere con le molle, quella guidata da Marcos Miranda, che può contare su un organico di ottimo livello. Finora le brasiliane hanno vinto tutte le partite del campionato tranne una, sul campo del Sesi Bauru, e guidano la classifica con 26 punti in 11 partite, una lunghezza di vantaggio su Minas. L’alzatrice è l’esperta Macris Carneiro, classe 1989, per tanto tempo anche in nazionale, tornata in patria quest’anno dopo le esperienze in Turchia con Fenerbahce e Turk Hava Yollari. Al suo fianco c’è Juliana Carrijo, al secondo anno al Dentil, ex Brasilia, con una stagione in Europa in Portogallo con lo Sporting.

L’opposta titolare è la statunitense Nia Reed, 28 anni, un passato in Europa, soprattutto in Turchia, ora arrivata al Dentil dalle Omaha Supernovas. La seconda opposta è Monique Pavao, alla terza stagione al Dentil. In banda giocano titolari la statunitense Janice Payton Caffrey, 26 anni, proveniente dal Vegas Thrill, e la russa Sofiya Kuznetsova, nel 2022/23 a Cuneo, prima di trasferirsi in Brasile. Pronta per ogni evenienza Majara Basso, 28 anni, esperienze in Francia e Germania, arrivata in estate dal Sesi Volei Bauru. In panchina c’è anche Priscilla Souza, 37 anni, alla terza stagione con la maglia del Dentil.

Al centro giocano due giocatrici che vantano numerose presenze in Nazionale: Adenizia Silva, 38 anni, in Italia a Scandicci fino al 2019 e al secondo anno al Dentil, e l’infinita Caroline Gattaz, 43 anni, in Italia a Jesi nel 2007/2008, arrivata quest’anno dal Gerdau Minas. In panchina ci sono Gabriela Martins, 28 anni, alla seconda stagione al Dentil, e Milka Marcilia, 30 anni, arrivata lo scorso anno dal Le Cannet.

Il Tianjin Bohai Bank ha vinto il campionato cinese lo scorso anno ed è composto quasi esclusivamente da giocatrici cinesi. Il Tianjin occupa la seconda posizione nel torneo cinese con nove vittorie e cinque sconfitte, ma ha vinto tutte le ultime cinque gare disputate ed è in forte recupero sulla capolista Shanghai. Gli allenatori di fatto sono due: Baoquan Wang e Fang Chen. L’alzatrice titolare è una conoscenza del campionato italiano, Di Yao, che due anni fa giocava a Scandicci, prima di rientrare in patria e vestire la maglia del Tianjin. La sua seconda è Dou Meng, 27 anni, da sempre al Tianjin. L’opposta è l’unica straniera, la ventenne dominicana Alondra Tapia, ex Deportivo Geminis in Perù, affiancata dalla giocatrice di casa Yi Yang, 27 anni.

In banda c’è la forte schiacciatrice della Nazionale cinese Yingying Li, 24 anni, prodotto del settore giovanile di casa, così come Meijun Liu, 22 anni, Boya Chen, 24 anni, e Yizhu Wang, 23 anni. Le centrali sono la russa Irina Fetisova, ex Fenerbahce, arrivata quest’anno in Cina, Shiqi Zhang, arrivata nel 2021 dal Guandong Evergrande, Yanyuan Wang, 27 anni, da sempre al Tianjin, così come Yanan Li, 26enne. I liberi sono Wanting Meng, arrivata in estate dal Shenzhen Zhongsai, e Liwen Liu, prodotto del vivaio locale, classe 1996.