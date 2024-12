Volley femminile, Scandicci regola Bergamo e si regala la Final Four di Coppa Italia

Scandicci ha sconfitto Bergamo per 3-1 (25-15; 25-16; 23-25; 25-16) e si è così qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2025 di volley femminile, che si disputerà nel weekend dell’8-9 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. Le toscane si sono imposte di forza nel quarto di finale andato in scena di fronte al proprio pubblico del PalaWanny e in semifinale se la dovranno vedere contro Milano, che ha liquidato Chieri con un perentorio 3-0 sotto i colpi di Paola Egonu.

Scandicci ha dominato i primi due set in lungo e in largo, mentre il terzo parziale si è rivelato più combattuto: le padrone di casa hanno recuperato da 7-9 e si sono issate sul 13-11, le orobiche hanno recuperato il break (13-13) ed è iniziata una lotta punto a punto (21-21), poi le ospiti hanno piazzato un micidiale uno-due e hanno prolungato la contesa. Le ragazze di coach Marco Gaspari non sono andate in confusione dopo il passaggio a vuoto e hanno giganteggiato nella quarta frazione, riuscendo così a chiudere i conti.

Prova di grande impatto da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (24 punti), in grande spolvero anche le centrali Ana Carolina Da Silva (16 punti, 5 muri) e Linda Nwakalor (11, 3 stampatone), in doppia cifra anche la schiacciatrice Britt Herbots (14 punti) affiancata di banda da Camilla Mingardi (8) sotto la regia di Maja Ognjenovic. A Bergamo non sono bastate Ailama Cese Montalvo (18), Virginia Adriano (12), Linda Manfredini (10) e Michaela Mlejnkova (8).