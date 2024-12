Volley femminile, le migliori italiane della 10. giornata di A1. Signorile, Perinelli e Ciarrocchi: gemme da salvezza!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 10ª GIORNATA DI SERIE A1

GIORGIA FROSINI: Entra per sostituire una Josephine Obossa in serata non straordinaria e cambia il volto a Busto con una partita di grande sostanza. Chiude con 17 punti in meno di tre set, il 63% in attacco, due muri che contribuiscono a piegare la resistenza di Firenze

LINDA NWAKALOR: Che brava la centrale di Scandicci che gioca un match da assoluta protagonista chiudendo contro Chieri con 16 punti, il 69% di positività in attacco, 2 ace e ben 5 muri che marchiano la sua partita.

EKATERINA ANTROPOVA: Un’altra giornata da gladiatrice per l’opposta di Scandicci che batte Chieri e prosegue la sua marcia vincente. Chiude una prestazione di altissimo spessore con 27 punti all’attivo, il 52% in attacco, 2 ace e 3 muri

ELENA PERINELLI: Pinerolo ha bisogno della sua capitana e lei risponde presente con una prova di alto spessore che aiuta le piemontesi ad espugnare il campo del Vallefoglia. Concljude la partita con 22 punti all’attivo, il 56% di positività il ricezione, il 54% in attacco e un muro.

NOEMI SIGNORILE: E’ una delle partite più importanti dell’anno per Cuneo, quella di Talmassons e c’è bisogno del massimo dalle ragazze con più esperienza. L’alzatrice piemontese getta in campo tutta la sua determinazione e classe per guidare le sue ad un successo fondamentale in chiave salvezza. Ottima la distribuzione e l’intesa soprattutto con Kapralova.

MICHELA CIARROCCHI: Roma torna alla vittoria dopo otto sconfitte a fila in campionato grazie anche alla prova della sua centrale che sta crescendo partita dopo partita. Chiude con 13 punti con l’82% in attacco, 3 muri e un ace.

PAOLA EGONU: Torna a frequentare questa graduatoria dopo un periodo forzato di assenza. La trasferta di Bergamo non è affatto semplice per Milano che si aggrappa al suo opposto per portare a casa tre punti fondamentali e lei, pur non ancora al meglio risponde con 24 punti, il 42%, 4 muri e un ace. Decisiva, come nei giorni migliori!