Volley femminile, Conegliano si laurea Campione d’inverno. Egonu e Antropova guidano Milano e Scandicci

Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per la decima giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha sconfitto Novara con un perentorio 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, ha infilato l’undicesima affermazione consecutiva e da imbattuta si è laureata Campionessa d’Inverno con largo anticipo: otto punti di vantaggio su Milano e nove su Scandicci sono sufficienti per essere certe del primario al termine del girone d’andata. Le Campionesse d’Europa e d’Italia si sono imposte in una grande classica della pallavolo tricolore, trascinate dall’opposto Isabelle Haak (16 punti) e dalle schiacciatrici Gabi (13) e Khalia Lanier (11), al centro Cristina Chirichella (6) e Marina Lubian (5). Tra le fila di Novara, che resta al quarto posto, si sono distinte Mayu Ishikawa (13) e Sara Bonifacio (8).

Milano ha risposto presente vincendo per 3-1 sul campo di Bergamo e restando così in seconda posizione, con una lunghezza di vantaggio su Scandicci ma con una partita giocata in più. A trascinare le meneghine, reduci dal ko in Champions League contro il VakifBank Istanbul, sono state la bomber Paola Egonu (24 punti), le schiacciatrici Nika Daalderop (14) e Myriam Sylla (12), in doppia cifra anche la centrale Anna Danesi (12, 5 muri), ancora assente la palleggiatrice Alessia Orro. A Bergamo, che occupa la settima piazza non sono bastate Vittoria Piani (17) e Linda Manfredini (13).

Scandicci ha replicato alle altre due big regolando Chieri per 3-1 di fronte al proprio pubblico. Le toscane hanno beneficiato della scatenata bomber Ekaterina Antropova (27 punti, 3 muri), ben spalleggiata dalla schiacciatrice Camilla Mingardi (12 punti, 3 muri) e dalle centrali Linda Nwakalor (16 punti, 5 muri) e Ana Carolina Da Silva (11, 6 muri), mentre Chieri si è appoggiata a Lucille Gicquel (12) e Avery Skinner (15).

Successi in trasferta per Cuneo e Roma, che hanno rispettivamente battuto Talmassons per 3-1 e Perugia per 3-0: tra le fila piemontesi si è distinta Anastasiia Kapralova (21) nel duello con Maja Storck (25), mentre tra le capitoline ha dettato legge Gabriela Orvosova (21). Vallefoglia e Pinerolo si sono invece date battaglia al tie-break, dopo che le piemontesi avevano prevalso nei primi due set in trasferta. Le ospiti l’hanno spuntata per 22-20 con i colpi di Elena Perinelli (22), Yasmina Akrari (16) e Malwina Smarzek (18) contro il sestetto guidato da Simone Lee (27) ed Erblira Bici (20).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-16; 21-25; 25-18; 25-12)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Wash4green Pinerolo 2-3 (20-25; 23-25; 25-22; 25-20; 20-22)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Honda Olivero Cuneo 1-3 (20-25; 25-15; 20-25; 23-25)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Smi Roma Volley 0-3 (22-25; 20-25; 16-25)

Bergamo vs Numia Vero Volley Milano 1-3 (20-25; 21-25; 25-22; 22-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-21; 25-16; 25-23)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 33 punti (11 partite giocate), Milano 25 (11), Scandicci 24 (10), Novara 20 (10), Busto Arsizio 18 (10), Chieri 17 (11), Bergamo 15 (10), Vallefoglia 13 (10), Pinerolo 12 (10), Firenze 9 (9), Perugia 8 (11), Roma 7 (10), Cuneo 7 (9), Talmassons 5 (10).