Volley femminile, Conegliano-Milano nella semifinale del Mondiale per Club: nuovo scontro titanico

Conegliano e Milano si affronteranno nella semifinale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Sarà dunque il derby italiano a decidere chi avrà il diritto di disputare l’atto conclusivo della rassegna iridata in corso di svolgimento ad Hangzhou (Cina). La corazzata veneta ha primeggiato nella Pool B con tre successi per 3-0 contro Dentil Praia Club, LP Bank Ninh Binh e NEC Red Rockets Kawasaki, mentre la compagine lombarda ha concluso al secondo posto nel gruppo A dove essersi imposta con il massimo scarto contro Gerdau Minas e Zamalek e aver perso nettamente contro il Tianjin Bohai Bank.

L’ufficialità dell’incrocio tra le due formazioni del Bel Paese è arrivata dopo che il Tianjin ha vinto il primo set contro il Gerdau Minas per 25-19, conquistando matematicamente il primato nel girone davanti a Milano e meritandosi la semifinale contro il Dentil Praia Clube. Per evitare il derby sarebbe servita una vittoria delle brasiliane per 3-0 con massimo 28 punti di scarto, risultato oggettivamente improbabile visto che le padrone di casa stanno offrendo una pallavolo decisamente convincente.

Conegliano partirà con i favori del pronostico: è imbattuta in stagione (tredici successi in Serie A1, quattro in Champions League, tre al Mondiale per Club, la Supercoppa Italiana) e ha già regolato le meneghine nei due precedenti tra campionato e Supercoppa, oltre che nella finale dell’ultima Champions League. Si preannuncia un grande duello tra gli opposti Isabelle Haak e Paola Egonu, testa a testa tra le palleggiatrici Joanna Wolosz e Alessia Orro, sfida tra le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting e Myriam Sylla ed Helena Cazaute, al centro Anna Danesi contro Sarah Fahr.